Właściciel prywatnej kopalni chce powtórzyć rekordowe wyniki

Dzięki rozpoczętym w zeszłym roku inwestycjom, spodziewam się spadku kosztów w 2023 roku oraz zysku nie gorszego niż w roku ubiegłym - zaznacza Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu.

23 maja 2023 roku grupa kapitałowa Bumech opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2023 roku. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły blisko 220 mln złotych, co stanowi wzrost o 188 proc. do wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2022 roku.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) grupy kapitałowej Bumech osiągnął blisko 52 mln zł i jest nieznacznie wyższy niż odczyt tego wskaźnika z pierwszego kwartału 2022 roku.

Wyniki finansowe pierwszego kwartału 2023 roku wskazują na stabilną sytuację grupy kapitałowej Bumech

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł blisko 26,2 mln złotych, co jest wartością zbieżną z poziomem osiągniętym w pierwszym kwartale 2022 roku, natomiast zysk brutto w pierwszym kwartale 2023 roku był na poziomie niemal 23,3 mln zł, co stanowi wzrost o 110 proc. w okresie porównawczym do 2022 roku.

- Pomimo korekty cenowej węgla na rynkach, widocznej od końca 2022 roku oraz sygnalizowanego przez grupę kapitałową Bumech, pogorszenia wydobycia węgla, wyniki finansowe pierwszego kwartału 2023 roku wskazują na stabilną sytuację grupy kapitałowej Bumech - ocenia Marcin Sutkowski, prezes zarządu spółki Bumech, do której należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Prezes Sutkowski: spodziewam się spadku kosztów w 2023 roku oraz zysku nie gorszego niż w roku ubiegłym

- Mając na uwadze spodziewane, w długiej perspektywie, stabilne zapotrzebowanie na węgiel krajowy o określonej wysokiej jakości, pomimo spadku cen węglowodorów, dzięki rozpoczętym w zeszłym roku inwestycjom, spodziewam się spadku kosztów w 2023 roku oraz zysku nie gorszego niż w roku ubiegłym - podkreśla Marcin Sutkowski. - Pierwsze półrocze będzie w nim słabsze, co zresztą zapowiadamy, zaś drugie wszystkich pozytywnie zaskoczy. Jak widać nie rozpieszczamy. Dla inwestorów spekulacyjnych to niedobra wiadomość. Dla inwestorów oczekujących natomiast stabilnej sytuacji i dywidend, jest całkiem dobra. Informuję, że pomimo słabszego I kw. 2023 r. zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2022 - dodaje Marcin Sutkowski.

Należy przypomnieć, że wynik EBITDA grupy kapitałowej Bumech w całym 2022 roku osiągnął blisko 560 mln zł. Natomiast ostateczna wartość zysku brutto osiągnęła poziom niemal 442 mln zł, co stanowiło wzrost o 217 proc. rok do roku.

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Podstawowe obszary działalności spółki obejmują drążenie wyrobisk podziemnych, produkcję urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remonty maszyn. Do Bumechu należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Obecnie Bumech - którego 37,8 proc. akcji posiada prezes Michał Sutkowski - wyceniany jest na niespełna 490 mln zł.