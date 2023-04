Właściciel prywatnej kopalni po rekordowym roku liczy na więcej

Należące do Bumechu Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w tym roku planuje produkcję węgla w wysokości 1,5-1,7 mln ton. W 2022 roku produkcja wyniosła 1,38 mln ton.

W Bumechu liczą na to, że rok 2023 będzie rokiem stabilizacji finansowej.

- Aczkolwiek wpływ wojny na naszą gospodarkę będzie dużą niewiadomą. Może być nieznaczny, ale i ogromny w przypadku eskalacji działań wojennych - ocenia prezes Bumechu Marcin Sutkowski.

Stąd jego zdaniem ceny węglowodorów pozostaną raczej na poziomie umiarkowanie wysokim i jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, będą wracały do normalności.

Zapotrzebowanie na węgiel na świecie się utrzyma

Spoglądając w przyszłość, prezes Bumechu spodziewa się tego, że w trakcie najbliższych lat zapotrzebowanie na węgiel na świecie się utrzyma, choć będzie malał jego udział procentowy z uwagi na zwiększanie produkcji z innych źródeł. W tym rozwijać się będzie OZE.

- Ceny węgla będą podlegały znacznej zmienności, jednak nie spadną poniżej pewnego poziomu, bowiem wszędzie na świecie wzrosły koszty produkcji - ocenia Marcin Sutkowski.

Najwyższe parametry jakościowe są niezbędne dla elektrowni działających na parametrach nadkrytycznych

Wskazuje przy tym, że w Europie spadek zapotrzebowania na węgiel będzie bardziej widoczny. Jednak Bumech dostrzega na rynku miejsce dla swojej kopalni Silesia z uwagi na jej niskie koszty produkcji oraz na wysoką jakość produkowanego węgla. Odznacza się on bowiem niskimi zawartościami substancji niepożądanych.

Zawartość chloru kształtuje się w przypadku węgla z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia na poziomie poniżej 0,2 proc. Niska jest także zawartość rtęci. A najwyższe parametry jakościowe są niezbędne dla elektrowni działających na parametrach nadkrytycznych, takich jak Nowe Jaworzno, Opole czy Kozienice.

Grupa Kapitałowa Bumech ma za sobą udany rok, bowiem należąca do niego kopalnia Silesia mogła korzystać z koniunktury na rynku węgla i wysokich cen surowca. Wartość zysku brutto grupy Bumech osiągnęła w 2022 roku poziom niemal 442 mln zł, co stanowi wzrost o 217 proc. rok do roku.

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Zajmuje się między innymi drążeniem wyrobisk podziemnych, produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz serwisem i remontowaniem maszyn. Do Bumechu należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.