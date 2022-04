Właściciel prywatnej kopalni: przy tak wysokich cenach ludzie będą odchodzić od węgla

Generalnie jest w Polsce wielki problem z wydawaniem koncesji. A

przecież to się powinno zmienić, jeżeli mamy zwiększyć

wydobycie węgla. Nie ma innego wyjścia. Węgiel w Unii Europejskiej jest na cenzurowanym, ale to na własnych surowcach należy bazować do czasu przeprowadzenia transformacji energetycznej, co w sytuacji naszego kraju będzie procesem długotrwałym - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Mariusz Ornat, właściciel i prezes prywatnej kopalni węgla kamiennego Eko-Plus.

- Ja to bym w obecnej sytuacji nic nie brał z Rosji. W obecnej sytuacji trzeba pamiętać o człowieczeństwie a nie o robieniu biznesu. Trzeba intensyfikować wydobycie węgla w Polsce. A ponadto starać się nabywać węgiel z innych kierunków niż rosyjski.Nie należy brać z Rosji niczego. Społeczeństwa naciskają tu na rządy, ale jak się rozejrzymy po Europie, to widać, że nie ma jakiegoś pędu, by zaprzestać importu surowców z Federacji Rosyjskiej. Sankcje na Rosję powinny być jak najbardziej dotkliwe. Przecież to, co Rosjanie robią na Ukrainie, to barbarzyństwo. Tak właśnie jest. Putin zachowuje się jak Hitler.Czytaj także: Może nam zabraknąć około 9 mln ton węgla. "Chyba ludzie zaczną meblościanki rąbać" - Przede wszystkim powinno się wreszcie dać zielone światło inwestorom. Przecież wystarczy tu wspomnieć o projekcie Brzezinka 3. Tam mają już koncesję, ale rzuca im się ciągle kłody pod nogi. Zainwestowali już dużo pieniędzy, a teraz ten projekt jest kontestowany i atakowany.Generalnie jest w Polsce wielki problem z wydawaniem koncesji. A przecież to się powinno zmienić, jeżeli mamy w Polsce zwiększyć wydobycie węgla. Nie ma innego wyjścia. Węgiel w Unii Europejskiej jest na cenzurowanym, ale to na własnych surowcach należy bazować do czasu przeprowadzenia transformacji energetycznej, co w sytuacji naszego kraju będzie procesem długotrwałym.Jeżeli nie będzie zielonego światła dla inwestycji w górnictwie, to nie będzie alternatywnego krajowego nośnika energii na czas transformacji energetycznej, który w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej ulegnie znacznemu wydłużeniu.