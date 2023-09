Właściciel prywatnej kopalni rozważa produkcję brykietów dla gospodarstw domowych

W Bumechu, do którego należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, analizowana jest inwestycja polegająca na produkcji brykietów dla gospodarstw domowych w celu podniesienia marż. Wyniki finansowe grupy w pierwszym półroczu 2023 roku nie były najlepsze.

Grupa Bumech w pierwszym półroczu 2023 r. zanotowała stratę netto w wysokości 36,8 ml zł.

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2022 r. grupa miała zysk netto w wysokości 145,1 mln zł.

Jednak rozwijająca się w pierwszym półroczu 2023 roku dekoniunktura na rynku węgla energetycznego oraz niezależne od firmy utrudnienia w prowadzeniu działalności wydobywczej w kopalni Silesia, miały decydujący wpływ na wynik finansowy w pierwszym półroczu 2023 roku.

Przychody grupy Bumech w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 303,9 mln zł i były wyraźnie niższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku, kiedy to wyniosły 469,7 mln zł.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w trzecim kwartale 2023 roku opracowała nową koncepcję zmian organizacyjno-technicznych, polegającą na elastycznym wykorzystaniu mocy produkcyjnych i dostosowaniu się do możliwości sprzedaży.

Analizują projekt produkcji brykietów dla gospodarstw domowych w celu podniesienia marż

W Bumechu między innymi analizują kwestię produkcji brykietów dla gospodarstw domowych w celu zagospodarowania miałów węglowych, których aktualnie jest nadwyżka na rynku.

- Decyzja inwestycyjna - czyli postawienie takiej linii produkcyjnej, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę to okres około 2 lat. W sytuacji tak dynamicznie zmiennego rynku jest bardzo trudna do podjęcia, aczkolwiek analizujemy tego typu projekt, w celu podniesienia marż - zaznaczyli 21 września przedstawiciele Bumechu: prezes spółki Marcin Sutkowski oraz wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Andrzej Bukowczyk w trakcie czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Do Bumechu należy przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedstawicieli Bumechu zapytano również o to, jak oceniają ożywienie na rynku węgla i czy są zadowoleni ze sprzedaży surowca w trzecim kwartale oraz jak zapatrują się na czwarty kwartał.

- Po wiosennym negatywnym przesileniu w zakresie drastycznego spadku popytu na miał energetyczny obserwujemy znaczący jego wzrost. Producentom węgla pomaga również osłabienie złotego, po decyzji Rady Polityki Pieniężnej (o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych - przyp. red.). Spadek konkurencyjności importu węgla idzie w parze ze wzrostem konkurencyjności producentów krajowych - wskazali przedstawiciele Bumechu.

Zaznaczyli również, że wysoki popyt na węgiel gruby i miały utrzyma się do wiosny, gdyż spadku produkcji krajowej nie da się uzupełnić tanim importem.

- Dodatkowo w związku z blokadą portów ukraińskich oraz całkowitym zaprzestaniem wydobycia w tamtejszych kopalniach, prognozujemy, że nasz sąsiad, pomimo trudności wewnętrznych, skupi z Polski zapasy. Granicą wielkości tych zakupów są możliwości polskiej infrastruktury przeładunkowej - ocenili przedstawiciele Bumechu.

Nadpodaż węgla przeznaczonego dla sektora energetycznego i spadki jego cen na rynkach światowych doprowadziły do załamania się koniunktury na ten surowiec na rynku krajowym

Rozwijająca się w pierwszym półroczu dekoniunktura na rynku węgla energetycznego miała wpływ na wynik finansowy netto na poziomie - 36 mln zł, który Grupa Bumech zanotowała w pierwszym półroczu 2023 roku.

Nadpodaż węgla przeznaczonego dla sektora energetycznego i spadki jego cen na rynkach światowych doprowadziły do załamania się koniunktury na ten surowiec na rynku krajowym.