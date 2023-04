Właściciel prywatnej kopalni wie, jak zarabiać. Wzrost zysku robi wrażenie

Grupa Kapitałowa Bumech opublikowała 18 kwietnia 2023 roku zaudytowany raport roczny za rok obrotowy 2022. Ostateczna wartość zysku brutto osiągnęła poziom niemal 442 mln zł, co stanowi wzrost o 217 proc. rok do roku.





Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Bumech (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) w całym 2022 roku osiągnął blisko 560 mln zł.

Potwierdzony został, tym samym, ponad dwukrotny jego wzrost w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego (204 proc.).

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Należy do niego Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2022 roku,

wyniosły 1.112 mln zł, co oznacza wzrost o 260 proc. w stosunku do 2021 roku. A wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 wzrósł o blisko 210 proc. i wyniósł prawie 453 mln zł.

- Ekstremalnie dynamiczna sytuacja gospodarcza w 2022 roku zweryfikowała prawidłowość podejmowanego w poprzednich latach wysiłku tworzenia wielowymiarowej struktury, ukierunkowanej na obsługę szeregu działań z obszaru wydobywczego - zaznacza Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu, do którego należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

W roku 2022 kopalnia Silesia korzystała na koniunkturze na rynku węgla i wysokich cenach surowca.

- Poprawnym i skutecznym okazał się przygotowany i wdrożony model biznesowy, w którym PG Silesia jest podmiotem, po jednej stronie generującym przychody, a po drugiej - duże zapotrzebowanie na roboty górnicze, a także usługi remontowe oraz serwisowe maszyn i urządzeń górniczych - ocenia Marcin Sutkowski. - Usługi te świadczone są w pierwszej kolejności przez inne spółki z Grupy Kapitałowej. Dzięki temu, wykorzystaliśmy efekt synergii pomiędzy działalnością wydobywczą, a pozostałymi obszarami - dodaje Sutkowski.

Wskazuje przy tym, że przewidziane przez Bumech wzmożone zapotrzebowanie na węglowodory na świecie, wywołane końcem pandemii oraz kilka miesięcy później, wojenną koniecznością zaprzestania importu węgla z kierunku wschodniego, doprowadziło do wygenerowania ponadprzeciętnych wyników finansowych. Te natomiast zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia i wzmacniania Grupy Kapitałowej, przeznaczone zostały w większości na dalsze wzmocnienie fundamentów jej funkcjonowania. Ubiegły rok w PG Silesia zamknął się sprzedażą 1,25 mln ton węgla, natomiast produkcja wyniosła 1,38 mln ton. Bumech, właściciel kopalni Silesia, zamierza w tym roku zwiększyć sprzedaż węgla do ponad 2 mln ton.

Celem zmniejszenie kosztów oraz wzrost produkcji węgla

- W 2022 roku udało się nam osiągnąć cele, wśród których należy wymienić: powrót na ścieżkę planowania rozwoju, wcześniejszą spłatę rat układowych, co skróciło czas trwanie całego procesu z 8 do około 3 lat, wypłacenie - po raz pierwszy w historii spółki - dywidendy dla akcjonariuszy, znaczącą spłatę wszelkich zobowiązań emitenta, jak i spółek z grupy, rozpoczęcie wysokonakładowych inwestycji w infrastrukturę naziemną oraz podziemną w PG Silesia, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów oraz wzrostu produkcji - wylicza Sutkowski.

- W 2022 roku rozpoczęliśmy również inwestycje umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym grupy. Budowana instalacja kogeneracyjna została zaprojektowana tak, aby spożytkować na cele energetyczno-ciepłownicze 100 proc. odzyskanego metanu - wyjaśnia Marcin Sutkowski. - Już teraz wykorzystujemy energię fotowoltaiczną do urządzeń i systemów kopalni. W niedalekiej przyszłości chcemy wybudować dużą farmę fotowoltaiczną - wiatrową o mocy 60 MW. Działania w tym zakresie przełożą się niebawem na znaczną redukcję kosztów prowadzenia naszej działalności, a także na możliwości dochowywania norm środowiskowych - dodaje Sutkowski.

I wskazuje, że choć zmiany zasad korzystania z energii na świecie, zapoczątkowane przez kraje rozwinięte, będą stopniowo redukowały znaczenie węglowodorów kopalnych w gospodarce światowej, to jeszcze przez lata będą one niezbędne. Należy się jednak przygotowywać do wdrażanych zmian i ukierunkowywać na nowe obszary aktywności.

Sutkowski: przez kolejne lata będziemy aktywni w branży górniczej

- Dlatego my również rozpoczęliśmy ten proces, widząc w nim obszar działania i generowania zysków. Przez kolejne lata będziemy aktywni w branży górniczej, w której posiadamy znakomite kompetencje, i w której dalej widzimy możliwości działania i rozwoju - zaznacza Sutkowski. - W perspektywie kilkunastoletniej natomiast, ciężar naszej aktywności będzie się systematycznie przesuwał i działania biznesowe, których się podjęliśmy i realizowaliśmy w minionych latach, będą solidnym fundamentem na przyszłość, gwarantującym dalszy wzrost wartości grupy - mówi Marcin Sutkowski.

Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Zajmuje się między innymi drążeniem wyrobisk podziemnych, produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz serwisem i remontowaniem maszyn. Do Bumechu należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.