Właśnie tak to się robi w kopalni Mysłowice-Wesoła

Przykładem rozwoju w dziedzinie automatyzacji ścianowych systemów zmechanizowanych jest stosowany w kopalni Mysłowice-Wesoła, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, monitoring podporności sekcji obudowy.

Opracowany i wdrożony przez zespół osób z kierownictwa kopalni wraz z Centrum Hydrauliki DOH sp. z o. o. system monitorowania parametrów obudowy zmechanizowanej modernizuje i ulepsza podejście do diagnostyki ścian wydobywczych w kopalni Mysłowice-Wesoła oraz całym polskim górnictwie.

Pomiar parametrów geometrycznych maszyn za pomocą inklinometrów jest stosowany od lat w automatyce górniczej, jednak rozwiązanie bezprzewodowe z transmisją radiową wyników pomiaru i zasilaniem bateryjnym jest nowością w polskim górnictwie.

Jak zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, dotychczas pomiar geometrii sekcji stosowany był w systemach sterowania elektrohydraulicznego obudową zmechanizowaną. W sterowaniach hydraulicznych rzadko uwzględniano monitorowanie parametrów pracy sekcji innych niż ciśnienie.

Jednakże okazuje się, że informacje dotyczące tylko pomiaru ciśnienia w układzie podpornościowym stały się niewystarczające dla zapewnienia poprawnych warunków współpracy obudowy z górotworem. Równie ważne z punktu widzenia interakcji obudowy ze stropem jest prowadzenie sekcji z prawidłową geometrią, rozumianą jako równoległość stropnicy i spągnicy. Zastosowane w kopalni Mysłowice-Wesoła inklinometry z modułem radiowym dają możliwość rozszerzenia bezprzewodowego systemu monitoringu podporności o monitoring geometrii sekcji.

Dotychczas na rynku przeważały inklinometry przewodowe, które komunikują się za pomocą szeregowego interfejsu pomiarowego, przez co zachodzi potrzeba prowadzenia przewodów

pomiędzy nimi. Nowe rozwiązanie inklinometrów bezprzewodowych wdrożonychw ścianie 530 umożliwia transmisję danych pomiarowych drogą radiową. Dzięki temu nie ma konieczności prowadzenia przewodów między elementami systemu zabudowanymi w sekcjach obudowy.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, eliminację przewodów uzyskano także poprzez zastosowanie w inklinometrach wewnętrznego źródła zasilania, które zapewnia pracę przez okres minimum dwóch lat bez konieczności wymiany baterii.

Czujniki inklinometryczne umożliwiają pomiar nachylenia obiektu w przestrzeni z wymaganą dokładnością. Umieszczone odpowiednio w konstrukcji sekcji inklinometry dostarczają informacje o położeniu elementów, które mają wpływ na jej wysokość. Uzyskane w ten sposób dane są radiowo przesyłane do konwertera sygnałów w chodniku przyścianowym. Nastepnie za pomocą kopalnianych sieci światłowodowych lub linią teletechniczną transmitowane na powierzchnię zakładu i wyświetlane na stanowiskach dyspozytorskich, działając jako system kontroli geometrii obudowy i odwzorowania jej orientacji przestrzennej.

Poza tym dane transmitowane radiowo przez inklinometry są odbierane przez bezprzewodowy komunikator systemu, przez co można odczytać zmierzone wartości położenia elementów

na przenośnym urządzeniu (pilocie), bezpośrednio w rejonie monitorowanej sekcji.

System cyklicznie, rejestrując dane, umożliwia ciągłą wizualizację pomiarów oraz przegląd zdarzeń archiwalnych

- To rozwiązanie uzupełnia wiele czynności, które do tej pory wykonywał mierniczy. Poza tym zwiększa się częstotliwość pomiaru, który dotychczas służby miernictwa dokonują raz na dziesięć dni - mówi naczelny inżynier KWK Mysłowice-Wesoła Zbigniew Lewandowski, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - Inklinometry przekazują informacje do systemu w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda. System cyklicznie, rejestrując dane, umożliwia ciągłą wizualizację pomiarów oraz przegląd zdarzeń archiwalnych. Dzięki temu możemy kontrolować na bieżąco stateczność wyrobiska ścianowego lub cofnąć się i sprawdzić, co się działo wcześniej: jak ściana była pro wadzona i jakie ewentualnie popełniono błędy - wyjaśnia Zbigniew Lewandowski.

Określenie nachylenia elementu obudowy zmechanizowanej realizowane jest za pomocą inklinometru, który tworzy trzyosiowy akcelerometr typu MEMS. Założeniem systemu jest pomiar kątów w dwóch osiach ustabilizowanych, nieruchomych elementów sekcji, co pozwala na rezygnację z żyroskopu.

Akcelerometr pojemnościowy składa się z masy umieszczonej na sprężynach, które z drugiej strony przymocowane są do okładek kondensatorów. Pod wpływem działającej siły sprężyny rozciągają się, powodując zmianę pojemności kondensatorów, która następnie przeliczana jest na działające na układ przyspieszenie. Znając rozkład działającej siły grawitacji, można - wykorzystując przekształcenia trygonometryczne - wyznaczyć położenie układu w przestrzeni. Dzięki znajomości nachylenia oraz wymiarów poszczególnych elementów sekcji możliwe jest wyliczenie jej wysokości.

- System pozwala nie tylko na unikanie przestojów spowodowanych obwałem skał stropowych wynikającym z prowadzenia sekcji z nieprawidłową geometrią, ale także ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa załogi pracującej w rejonie monitorowanej ściany - podkreśla Łukasz Bazan, dyrektor ds. rozwoju Centrum Hydrauliki DOH, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - Mocną stroną tego rozwiązania jest fakt, że w przeciwieństwie do innych rozwiązań inklinometry komunikują się bezprzewodowo, co oprócz oczywistej zalety w postaci braku przewodów umożliwia również łatwą rozbudowę sieci o kolejne czujniki - dodaje.

Badania prototypu układu pomiarowo-rejestracyjnego prowadzono w wyrobiskach ruchu Chwałowice kopalni zespolonej ROW

Zanim to autorskie rozwiązanie z początkiem roku poddano próbom ruchowym w kopalni Mysłowice-Wesoła, badania prototypu układu pomiarowo-rejestracyjnego prowadzono w wyrobiskach Ruchu Chwałowice należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni zespolonej ROW z udziałem dr. hab. inż. Dawida Szurgacza oraz Konrada Trzopa z Ruchu Bielszowice kopalni Ruda, który w ramach swej pracy doktorskiej podjął się wyznaczenia miejsc montażu czujników celem wykluczenia kolizji z elementami obudowy.

Rozmieszczenie czujników musiało zostać dobrane w ten sposób, żeby nie przeszkadzały one w pracy załodze. Później testowano system na stanowisku badawczym w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym Polskiej Grupy Górniczej w Bieruniu, gdzie dobierano odpowiednie lokalizacje inklinometrów

tak, by uzyskać najlepsze dokładności pomiarów.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, efektem prowadzonych prac było opracowanie specjalnych uchwytów rozlokowanych odpowiednio w konstrukcji sekcji, które eliminują konieczność dodatkowej kalibracji czujników inklinometrycznych, w trakcie montażu bezpośrednio w wyrobisku ścianowym.

Po wykonaniu prób powierzchniowych należało wykonać te same próby w warunkach dołowych kopalni Mysłowice-Wesoła. Zespół powołany z pracowników działu górniczego oraz działu energomechanicznego wyznaczył do tych prób 6 sekcji obudowy zmechanizowanej Tagor 23/46-POz o nr.:34, 35, 36, 50, 60, 70. Sekcje zostały oznaczone i zabudowane w ścianie. Na każdej z wymienionych wyżej sekcji, w miejscach wyznaczonych przez inżynierów z Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o, zostały zamontowane 4 czujniki inklinometryczne, które umożliwiły odwzorowanie geometrii oraz orientacji przestrzennej pojedynczej sekcji obudowy, a w powiązaniu z sąsiednimi sekcjami oraz z danymi o geometrii eksploatowanego pokładu pozwoliły określić orientację przestrzenną monitorowanego odcinka obudowy w wyrobisk.

W próbach uczestniczyła załoga ściany 530 wraz ze sztygarem oddziałowym Maciejem Patyną. Wartości zmierzone ręcznie porównane zostały z wysokościami wyznaczonymi przez system. Różnice sięgały od 3 do 11 cm, co jak na warunki dołowe jest naprawdę dobrym wynikiem, uwzględniając budowę kompleksu ścianowego utrudniającą dokonanie idealnych pomiarów.

Ciągła kontrola parametrów pracy sekcji poprzez systemy monitoringu obudowy zmechanizowanej pozwala ograniczyć do minimum koszty związane z przestojami ściany wydobywczej

- Polska Grupa Górnicza jest pierwszą w Polsce spółką, która uruchomiła bezprzewodowy system geometrii sekcji. Pozytywne wyniki w Polskiej Grupie Górniczej sprawiły, że systemem zainteresowała się Jastrzębska Spółka Węglowa, która zamierza przeprowadzić wdrożenie testowe w kopalni Pniówek. Przedstawiciele biura zarządu i osób z kierownictwa kopalń JSW obecni byli podczas prób w KWK Mysłowice-Wesoła. Jest to kolejny przykład innowacyjności całej załogi kopalni Mysłowice-Wesoła, która kolejny raz daje przykład zaangażowania i perspektywicznego myślenia - mówi Adam Rozmus, dyrektor kopalni, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

Jeżeli chodzi o ekonomiczne aspekty przedsięwzięcia, to jednymi z najczęściej występujących przyczyn przerwania ciągłości robót eksploatacyjnych są obwały skał stropowych oraz pogłębiające się usterki układów sterowania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej, dlatego też zapewnienie prawidłowego kontaktu stropnicy sekcji z górotworem podczas eksploatacji stanowi podstawowe kryterium wykonywania robót.

Ciągła kontrola parametrów pracy sekcji poprzez systemy monitoringu obudowy zmechanizowanej pozwala ograniczyć do minimum koszty związane z przestojami ściany wydobywczej. Rozwojem dla systemu monitorowania podporności jest rozwinięcie go o system obrazujący geometrię zabudowy sekcji obudowy zmechanizowanej, dostarczający informacje o położeniu elementów sekcji oraz jej wysokości.

Rozbudowana funkcjonalność systemu monitorowania - zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - umożliwi wdrożenie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia obudowy zmechanizowanej.

W przyszłości dane udostępniane przez czujniki pomiarowe będą mogły być wykorzystane przez systemy sterowania obudową zmechanizowaną do wizualizacji ściany oraz do mierzenia na bieżąco dokładnego wydobycia węgla ze ściany wydobywczej, a w zaawansowanych automatycznych kompleksach ścianowych będą pozwalały na automatyczne sterowanie postępem obudowy zmechanizowanej zgodnie z wcześniej rozpoznanym i zakładanym kształtem biegu ściany.

Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia Mysłowice-Wesoła, to nasza największa górnicza spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel rodzimego rynku, w tym energetyki zawodowej.