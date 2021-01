Włodzimierz Hereźniak odwołany z funkcji prezesa JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała 18 stycznia Włodzimierza Hereźniaka z funkcji prezesa spółki. Obowiązki prezesa powierzono Arturowi Dyczko, który nadal pozostaje zastępcą prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych. Od rana 18 stycznia akcje JSW bardzo mocno rosną, po godz. 12 wzrosty sięgały nawet 15 proc.

Zmiana asortymentu

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła około 0,96 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kw. 2020 r. o około 1,3 proc., a w stosunku do czwartego kw. 2019 r. niższa o około 26,9 proc.Sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 4,00 mln ton i była wyższa w porównaniu do trzeciego kw. 2020 r. o około 8,7 proc., natomiast w porównaniu do czwartego kw. 2019 r. wyższa o około 8,2 proc.Docelowo JSW zamierza produkować wyłącznie węgiel koksowy. Wcześniej wskazywano, że w 2021 roku udział węgla koksowego w strukturze produkcji miałby wzrosnąć do ponad 85 proc. wobec 71 proc. w roku 2019.Natomiast w perspektywie roku 2030 udział węgla energetycznego w produkcji JSW miałby się zmniejszyć do 12 proc.JSW jest kontrolowana przez Skarb Państwa, posiadający 44,84 proc. jej akcji. Reszta akcji znajduje się w rękach drobnych akcjonariuszy, z których żaden nie ma więcej niż 5 proc.