Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW: dekoniunktura w branży stalowej dała się nam we znaki

Gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali i zapotrzebowania na surowce do jej produkcji spowodowane światową pandemią Covid-19 wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w dziewięciu miesiącach 2020 roku.

Inwestycje przede wszystkim

W JSW zakłada się, że na koniec roku 2020, biorąc pod uwagę aktualny stan kontraktacji koksu, nie będzie występował zapas koksu wielkopiecowego poza składowanym w portach pod kolejne załadunki statków. Niewielki zapas pozostałych sortymentów będący buforem niezbędnym do wysyłek utrzymywany będzie w koksowniach.Maksymalna produkcja w koksowniach Grupy JSW oraz rosnąca sprzedaż zewnętrzna pozwalają prognozować na koniec roku 2020 minimalny zapas najlepszych i najbardziej pożądanych przez kontrahentów węgli koksowych produkowanych w JSW (utrzymywany będzie niezbędny zapas technologiczny w koksowniach JSW Koks oraz w kopalniach zapas operacyjny niezbędny do płynnej realizacji wysyłek). Zapas pozostałych węgli koksowych wg bieżących bilansów również będzie malał, ale w mniejszym stopniu. Grupa Kapitałowa JSW zatrudniała na koniec września 30 695 pracowników. W samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej były to 22 152 osoby.Jastrzębska Spółka Węglowa w trzech kwartałach 2020 roku przeznaczyła na inwestycje w Grupie ponad 1,3 mld zł. Udostępnienie pierwszej z dwóch części złoża Bzie-Dębina to dla JSW strategiczna inwestycja, pozwoli ona bowiem na zwiększenie wydobycia węgla koksowego o najlepszych parametrach. Żeby rozpocząć wydobycie, trzeba wydrążyć kolejne wyrobiska i przygotować ściany wydobywcze. W spółce zdecydowano o przyspieszeniu tych prac, kierując do nich dodatkowe brygady.W udostępnianym w kopalni Bzie złożu znajduje się węgiel koksowy najlepszej jakości, osiągający najwyższe ceny. W latach 2019-2022 na budowę nowej kopalni spółka zamierza przeznaczyć ok. 600 mln zł, a do 2033 r. łączne nakłady mogą sięgnąć 3 mld zł.Docelowo kopalnia Bzie ma wydobywać ok. 2 mln ton węgla rocznie. Od stycznia do września 2020 roku w kopalniach JSW zdołano wydrążyć 53,4 km nowych wyrobisk, o 1,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Po spowodowanym pandemią spowolnieniu w drugim kwartale, w trzecim prace przygotowawcze nabrały przyspieszenia i wydrążono 18,5 km nowych wyrobisk.W okresie od stycznia do września udział w produkcji węgla koksowego przez JSW wyniósł 77,7 proc., a energetycznego 22,3 proc. Spółka zamierza zwiększyć produkcję węgla koksowego.- Wprowadziliśmy w spółce program, aby w perspektywie kilku następnych lat ograniczać produkcję węgla energetycznego i zwiększać koksowego w różnych konfiguracjach. Ten proces jest realizowany - zaznacza prezes Hereźniak.Prowadzone są prace analityczne powołanego w tej sprawie zespołu, które mają się zakończyć z końcem listopada.W ciągu trzech kwartałów 2020 roku Grupa JSW wydała na inwestycje 1 mld 333 mln zł. To 7,7 proc. mniej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Natomiast w samej JSW wartość inwestycji wyniosła 1 mld 82 mln zł (spadek rok do roku o 11,8 proc.). Grupa JSW zamknęła trzy kwartały br. stratą netto zbliżoną do 1,1 mld zł, przy przychodach zmniejszonych o niespełna 1,7 mld zł.JSW jeszcze w tym roku ma otrzymać 1 mld zł wnioskowanej pożyczki płynnościowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej dla dużych firm.Ponadto spółka nadal czeka na decyzję w sprawie kolejnych wnioskowanych 750 mln zł pożyczki preferencyjnej z PFR. JSW wykorzystała już także 1,4 mld zł z funduszu stabilizacyjnego, który był jej buforem na czas dekoniunktury. W funduszu pozostało teraz 400 mln zł.Czytaj też: Europa osamotniona. Świat inwestuje w węgiel