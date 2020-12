Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW: rok 2021 będzie dla nas rokiem inwestycji

- W JSW można już zauważyć znaczący wzrost zamówień na węgiel koksowy, spółka jest w trakcie uzgadniania warunków na kolejny rok. Co bardzo istotne, po zamknięciu czeskich kopalń - co zaplanowano na marzec 2021 roku - pozycja JSW na lokalnym rynku znacząco wzrośnie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Włodzimierz Hereźniak, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

- Wyzwaniem - zarówno w bieżącym, jak i w przyszłym roku - są działania klimatyczne. JSW już dziś podejmuje szereg działań związanych z zapowiedziami zaostrzenia polityki klimatycznej, bacznie obserwując przy tym wszelkie deklaracje odbiorców węgla i koksu.Największym wyzwaniem w najbliższym czasie jest analiza możliwości i ekonomicznych uwarunkowań zaprzestania produkcji węgla do celów energetycznych i wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję wyłącznie węgla metalurgicznego.Jastrzębska Spółka Węglowa, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, od kilku lat zmniejsza udział węgla energetycznego w produkowanym miksie węgli. Według wstępnych analiz, całkowita eliminacja węgla energetycznego z produkcji jest możliwa, wymaga jednak dalszych inwestycji.Czytaj także: Barbara Piontek, PGG: Nie wolno się zgodzić na szokową transformację - JSW bacznie obserwuje plany europejskich koncernów stalowych dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej. Należy pamiętać, iż nie oznacza to całkowitego odejścia od produkcji stali z wykorzystaniem węgla metalurgicznego i koksu, które są głównymi produktami Grupy Kapitałowej.Możliwe są dwie ścieżki zmian technologicznych w przemyśle stalowym: pierwsza, polegająca na bezpośredniej eliminacji dwutlenku węgla i przejściu na hutnictwo oparte na wodorze oraz druga, oparta na efektywnym przetwarzaniu dwutlenku węgla, gdzie nadal wykorzystywany będzie węgiel metalurgiczny i koks przy zmodyfikowanych procesach technologicznych i wychwytywaniu emisji CO2 z dalszym jej wykorzystaniem jako surowca do produkcji w innych gałęziach przemysłu.- Ostatecznie hutnictwo opierać się będzie zapewne na obu metodach, co oznacza, że węgiel metalurgiczny i koks z JSW będą nadal potrzebne. Nie bez znaczenia są czynniki logistyczne. Transport z JSW obarczony jest mniejszym śladem węglowym w stosunku do zakupów zamorskich, a to również będzie brane pod uwagę w określaniu neutralności klimatycznej.Istotnym zadaniem JSW jest maksymalne ograniczenie własnego oddziaływania na środowisko, poprawa jakości węgla koksowego i koksu. Zwiększenie odmetanowania w kopalniach i zwiększenie zużycia metanu w nowoczesnych silnikach kogeneracyjnych to krok w stronę samowystarczalności energetycznej spółki, która - dzięki kosztownym inwestycjom - już w 2022 roku zamierza wykorzystywać do produkcji energii całość ujmowanego metanu.