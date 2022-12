Wojciech Kałuża nowym wiceprezesem JSW

W środę, 14 grudnia, wybrano nowego wiceprezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. rozwoju. Został nim Wojciech Kałuża.

Dotychczas obowiązki wiceprezesa ds. rozwoju pełnił prezes Tomasz Cudny. Już wcześniej wskazywano, że wiceprezesem może zostać Wojciech Kałuża. - Zapewne na wiceprezesa wybrany zostanie Wojciech Kałuża - mówiła portalowi WNP.PL osoba pracująca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

- Od pewnego czasu to on jest wskazywany jako ten, kto zajmie to stanowisko wiceprezesa. Wielu wiesza na nim psy i budzi on kontrowersje, ale ma on bogaty życiorys zawodowy i nie są mu obce kwestie dotyczące zarządzania - dodawał nasz rozmówca.

To się potwierdziło i Kałuża został wiceprezesem JSW.

Wojciech Kałuża uzyskał tytuł magistra na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, uzyskał tam tytuł licencjata politologii oraz Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie, gdzie ukończył studia Executive Master of Business Administration.

W latach 2018-2022 był wicemarszałkiem województwa śląskiego, sprawował nadzór nad Departamentami tj.: Rozwoju i Transformacji Regionu, Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, a także Turystyki oraz Sportu. Posiada doświadczenie zarówno w administracji publicznej i samorządowej, jak również doświadczenie menadżerskie w przedsiębiorstwach komercyjnych.

Wojciech Kałuża zasłynął z tego, że po wyborach samorządowych w 2018 roku jako polityk Platformy Obywatelskiej zawarł porozumienie z PiS, przez co opozycja straciła władzę w sejmiku wojewódzkim.

Niedawno Kałuża zrezygnował ze stanowiska wicemarszałka województwa śląskiego, po odejściu marszałka Jakuba Chełstowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Do czasu wyboru Kałuży zarząd JSW pracował w pięcioosobowym składzie. Prezesem zarządu spółki jest Tomasz Cudny. Natomiast wiceprezesi to: Sebastian Bartos, Edward Paździorko, Robert Ostrowski oraz Artur Wojtków. Kopalnie JSW wydobywają głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Grupa JSW jest też producentem koksu.