Wójcik o decyzji TSUE ws. Turowa: Wielka krzywda dla ludzki, którzy tam pracują

Taka decyzja jest wielką krzywdą dla ludzi, którzy tam pracują - tak minister w KPRM Michał Wójcik odniósł się w piątek do decyzji TSUE w sprawie kopalni Turów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia.

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" - czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.

Minister w KPRM Michał Wójcik ocenił w piątek w radiu Zet, że "trzeba podejść do tej sprawy bardzo poważnie". "Tutaj w grę wchodzą bardzo duże pieniądze. (…) To są tysiące miejsc pracy" - podkreślił. Jak dodał, jest to skandal.

Przypomniał jednocześnie, że wydobycie węgla brunatnego w kopalni odbywa się od 1904 roku. "Taka decyzja jest wielką krzywdą dla ludzi, którzy tam pracują" - ocenił Wójcik. Jego zdaniem, paradoksalnie korzyści z decyzji TSUE mogą odnieść państwa ościenne.

Minister zwrócił też uwagę, że sędzia, która wydała decyzję nie liczy się z jej skutkami społecznymi i gospodarczymi. Jak mówił, nie może być tak, że kiedy wychodzimy z pandemii "za pstryknięciem palca zamykana jest kopalnia".