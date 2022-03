Wojna degraduje politykę klimatyczną? "Czas na duże inwestycje w obszarze węgla"

Trudno odczuwać jakąkolwiek satysfakcję w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą rosyjska armia dokonuje ludobójstwa na narodzie ukraińskim. Ale faktem jest, że to Solidarność od lat głośno mówiła, by nie rezygnować z własnych surowców energetycznych, bo w sytuacji krytycznej mogą nam się one przydać, zaś w sytuacji skrajnie krytycznej - wręcz uratować gospodarkę - podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek zaznacza, że rozumie, iż jest opcja importu gazu skroplonego czy rurociąg Baltic Pipe, dzięki któremu energetycznie uniezależnimy się od agresywnego sąsiada, ale to wciąż są surowce importowane.

Hutek wskazuje, że dzisiaj cały świat ma problem z Rosją i się od niej odcina.

- Ale nikt przecież nie może wykluczyć wariantu, w którym niepokoje społeczne czy działania wojenne dotkną inne państwa, z których lub przez które mamy teraz importować gaz. I co? Wtedy sytuacja się powtórzy? W panice będziemy "uciekać" z importem do innych rejonów świata? Energetyka atomowa wydaje się "czysta", jednak też wymaga importu surowców - podkreśla Bogusław Hutek.

Inwestujmy w polskie górnictwo