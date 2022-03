Wojna im nie przeszkadza. Indie kupują z Rosji coraz więcej węgla

Eksport węgla z Rosji do Indii w marcu 2022 roku może być najwyższy od ponad dwóch lat, nabywcy indyjscy bowiem nadal nabywają węgiel z rosyjskich kopalń. Rosja jest skłonna zaoferować bardziej konkurencyjne ceny indyjskim czy chińskim nabywcom, gdyż europejscy odbiorcy starają się kupować węgiel z innych źródeł niż Rosja. Tymczasem w Polsce słychać liczne głosy o konieczności odbudowy własnego potencjału wydobywczego.

Wskazuje przy tym, że niebawem nasili się transport morski wyrobów stalowych i rud, których dostarczycielami do Europy były Rosja, Białoruś i Ukraina.- Jest rzeczą oczywistą, że Europa musi wprowadzić embargo na takie towary, jak węgiel - wskazuje Ziętek. - Wtedy w tej Europie zrobi się miejsce dla polskiego węgla, jeżeli tylko będziemy na tyle mądrzy i roztropni, aby odpowiednio szybko podjąć decyzje o odbudowie naszego przemysłu górniczego. Rosyjski węgiel prawdopodobnie nigdy nie wróci już na rynek europejski, Rosja zacieśniać będzie bowiem swoje relacje handlowe z Indiami, Chinami i innymi krajami Azji - podsumowuje Bogusław Ziętek.Wojna w Ukrainie ma duży wpływ na globalne ceny energii, nie tylko przyczyniając się do podnoszenia cen ropy naftowej, ale również windując ceny węgla na rekordowe poziomy, gdyż popyt na to paliwo wzrasta w realiach zbyt niskiej jego podaży.