Wojna na Ukrainie odczarowała węgiel

Zanim wybuchła wojna na Ukrainie wydawało się, że popyt na węgiel będzie się zmniejszał. Jednak realia wojny i kryzysu energetycznego pokazały atuty węgla, po który sięgnęło wiele państw w celu zapewnienia sobie stabilnych dostaw energii.

W 2022 roku konsumpcja węgla przekroczyła po raz pierwszy w historii 8 mld ton.

Wysokie ceny gazu skłoniły przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w Europie oraz w niektórych częściach Azji, zwłaszcza w Japonii i Korei Południowej, do używania znacznie większej ilości węgla.

Politycy w różnych krajach - w realiach kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie - wydawali decyzje o przedłużaniu życia elektrowni węglowych, a także otwieraniu uprzednio zamkniętych. Doprowadziło to do walki o surowiec na rynkach, zaostrzonej przez europejski zakaz importu węgla z Rosji.

W świecie wydobycie węgla w 2022 roku znacząco wzrosło. W 2022 roku wydobyto aż około 8 mld 400 mln ton węgla. W tym roku to wydobycie może być jeszcze wyższe, między innymi za sprawą Chin oraz Indii. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że popyt na węgiel utrzyma się na wysokim poziomie do 2025 roku.

To właśnie węgiel kamienny i brunatny pozostają tymi surowcami, dzięki którym możemy sobie zapewnić stabilne i pewne dostawy energii

W Polsce w dobie kryzysu energetycznego oraz wojny na Ukrainie powtarzany jest coraz częściej postulat, że należy zmierzać w kierunku zwiększenia wydobycia węgla w kraju. Realizowana od lat unijna polityka dekarbonizacji przełożyła się na stopniowe zmniejszanie wydobycia węgla w rodzimych kopalniach. Jednak to właśnie węgiel kamienny i brunatny pozostają tymi surowcami, dzięki którym możemy sobie zapewnić stabilne i pewne dostawy energii.

W roku 2023 węgiel wciąż będzie dominował w krajowym miksie energii. Nadal będziemy importować surowiec, głównie na potrzeby odbiorców indywidualnych. Niestety, wydobycie w polskich kopalniach spada. Wydobycie węgla kamiennego wyniosło u nas w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton.

- Krajowe wydobycie spada szybciej niż zapotrzebowanie na energię elektryczną czy ciepło pochodzące z węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

- Czy węgiel będzie paliwem przejściowym? Może tej zimy i następnej. Widać, że rynek gazu się przekonfigurował i wyzwalamy się z uzależnienia rosyjskiego. W energetyce trwa swoisty bieg przez płotki, nastąpiła dywersyfikacja w zakresie gazu w postaci gazociągu Baltic Pipe - przypomina Marcin Roszkowski.

W Unii Europejskiej utrzymuje się presja na rugowanie węgla z miksu energetycznego, a instytucje finansowe nie chcą finansować projektów dotyczących tego surowca. Z kolei działania związane z transformacją energetyczną, szczególnie w dobie kryzysu energetycznego, powinny być wprowadzane nad wyraz ostrożnie i stopniowo. Działania zbyt gwałtowne mogą być bowiem ze szkodą dla społeczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Węgiel - co pokazał rok 2022 - jest na fali wznoszącej, ale nie u nas, gdzie wydobycie tego surowca z roku na rok maleje. Węgiel pozostaje wiodącym surowcem przede wszystkim w Azji. Decyduje on o konkurencyjności i rozwoju tamtejszych gospodarek.

Przykładowo politycy w Indiach wskazują, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie odejścia od węgla, bowiem popyt na węgiel nie osiągnął jeszcze szczytu w tym kraju. Dla Indii węgiel, będący przystępnym cenowo źródłem energii, ma pierwszorzędne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb energetycznych napędzanych przez rozwijającą się gospodarkę. Oczekuje się, że potrzeby energetyczne Indii będą rosły bardziej niż gdziekolwiek na świecie w ciągu następnych dwóch dekad. Węgiel stanowi około 70 proc. indyjskiej produkcji energii.

Zawirowania na światowych rynkach energii w ostatnim czasie sprzyjały sięganiu po węgiel

Hegemonem na węglowym rynku pozostają Chiny. Wygląda na to, że za rok 2022 wydobycie węgla w Chinach osiągnie rekordowe 4,45 miliarda ton. Przy czym firma analityczna S&P Global prognozuje, że krajowa produkcja węgla w Chinach w 2023 roku wyniesie aż 4,9 mld ton.

Zawirowania na światowych rynkach energii w ostatnim czasie sprzyjały sięganiu po węgiel jako surowiec zapewniający możliwość stabilnych dostaw energii. Z powodu wojny na Ukrainie, a wcześniej pandemii koronawirusa, zaczęło przeważać sięganie po zasoby własne w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego. Stąd Chiny czy Indie intensyfikują eksploatację swoich zasobów węgla.

Tylko w grudniu 2022 roku Indie wydobyły 82,87 mln ton węgla. Dla porównania w całym 2021 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło około 55 mln ton, a w roku 2022 było jeszcze niższe. Krajowa produkcja węgla w Indiach w okresie kwiecień-grudzień 2022 roku wzrosła o 16,39 proc. w ciągu roku - do 607,97 mln ton. Kraj dąży do rocznej produkcji na poziomie 1,29 miliarda ton w roku finansowym 2025-2026.

Jak wskazuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, mimo śmiałych obietnic klimatycznych i zapowiedzi wielu krajów o powolnym wycofywaniu się z węgla, wojna na Ukrainie i związany z nią kryzys energetyczny spowodowały gwałtowny wzrost zapotrzebowania na węgiel, co zmieniło plany wielu państw. Także u nas, dopóki będziemy wytwarzali energię w oparciu o istniejące elektrownie i ciepłownie, dopóty węgiel jako nośnik energii będzie potrzebny. Istotne jest, czy węgiel w znacznej ilości będzie pochodził z polskich kopalń, czy też z odległych rejonów świata, powodując uzależnienie gospodarki od czynników, na które mamy mocno ograniczony wpływ.

- Obecnie większość energii wytwarzamy z węgla i dobrze byłoby, aby to był nasz węgiel - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego.

W roku 2022 na rynku węgla było wielkie zamieszanie, również wiążące się z wprowadzonym embargiem na węgiel rosyjski. Trzeba było importować surowiec z odległych rynków. I to nie zmieni się w roku 2023.

- W 2023 roku Polska nadal będzie importować węgiel na potrzeby gospodarstw domowych - zaznacza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Import węgla będzie w dalszym ciągu realizowany przez spółki, które na zlecenie rządu robią to dziś, czyli Węglokoks i PGE Paliwa.

Kierunki importu mają być te same, co obecnie. W pierwszej kolejności będzie to Kolumbia. Okazało się bowiem, że z kolumbijskiego węgla można odsiać nawet 30 proc. surowca na potrzeby gospodarstw domowych.

Wydarzenia w skali makro nadal będą przeważać nad zwykłą sezonowością na węglowym rynku

Charakterystyczne jest to, że skala ostatnich wydarzeń (kryzys związany z pandemią koronawirusa, embargo na rosyjski węgiel i cięcia w dostawach rosyjskiego gazu) przełożyła się na odejście od tradycyjnej sezonowości rynku węgla. W 2023 roku wydarzenia w skali makro nadal będą przeważać nad zwykłą sezonowością na węglowym rynku. Już teraz w poszczególnych krajach myślą o zabezpieczeniu surowca na kolejną zimę.

Zakładając utrzymanie embarga na rosyjski węgiel, Unia będzie musiała importować węgiel od innych dostawców, takich jak RPA, Kolumbia, USA, Indonezja czy Australia. Świat potrzebuje coraz więcej energii. Węgiel pozostanie więc ważnym surowcem nie tylko w najbliższej przyszłości, ale również w najbliższych kilkudziesięciu latach. W UE nie ustaje presja na dekarbonizację, jednak w innych częściach świata węgiel nadal odgrywał będzie znaczącą rolę.

Należy przy tym pamiętać, że powojenna Europa odbudowywała się właśnie w oparciu o węgiel. Ma on jako paliwo wiele zalet. Występuje praktycznie na wszystkich kontynentach i zapewnia stabilne dostawy energii. Dynamika produkcji węgla na świecie pokazuje jasno, jak w świecie traktowane są postulaty klimatyczne osamotnionej w tej mierze Unii Europejskiej. Wydobycie roczne samych Chin to znacznie powyżej 4 mld ton węgla.

Bruksela ma jednak trudności ze zrozumieniem gospodarki. I nadal przywiązana jest do postulatów szybkiej dekarbonizacji. Przejawiło się to niedawno chociażby w jednym z komunikatów Komisji Europejskiej, która w okresie przejściowym - z uwagi na występujące trudności - zezwala państwom członkowskim na zwiększenie zużycia węgla, lecz tylko przez okres 2-3 lat. A przecież wiadomo, że w górnictwie głębinowym inwestycje trwają 5 lat, żeby udostępnić złoża, a ich eksploatacja musi zająć kolejne 8-10 lat.

- Zatem jeżeli poważnie chcemy mówić o bezpieczeństwie, to przestańmy projektować podobne zezwolenia, ale pozwólmy krajom członkowskim do 2049 roku tak ustalić swą politykę, żeby mogły samodzielnie kształtować własny miks energetyczny - apeluje prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Spoglądając na położenie polskich kopalń, należy zaznaczyć, że wielkim zagrożeniem są projektowane przepisy europejskie w zakresie emisji metanu. Niestety, mogą one okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny rodzimego górnictwa. Ograniczenie emisji do 3 czy 5 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla jest niemożliwe. Dziś kopalnie emitują od 8 do 14 ton tego gazu i nie da się tych wartości znacząco zredukować. Limit, który by nas zadowalał, to powyżej 10 ton, kilkanaście ton na 1 tys. ton wydobytego węgla.

Rosja przypomniała światu, że geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw i brutalna siła armii

W energetyce należałoby u nas przystąpić do rewitalizacji bloków węglowych o mocy 200 MW, czyli tzw. dwusetek. Wiadomo, gdzie i jakie inwestycje trzeba zrealizować, żeby trwale zwiększyć wydobycie w rodzimym górnictwie. Możliwości są między innymi w kopalniach Bolesław Śmiały, ROW czy Ziemowit. Jednak tu potrzeba woli politycznej, a w UE nie ustaje presja na dekarbonizację.

- Padła iluzja możliwości osiągania trwałości sukcesu gospodarczego, pozostając w istotnej części przy imporcie paliw i energii - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

- Z zawirowań na globalnych rynkach paliw i energii odbieramy kosztowną lekcję. Z napaści Rosji na Ukrainę również i to tym bardziej. Dzieje się to, co do niedawna było trudne do wyobrażenia. Odkrywa się starą prawdę, o której w strategii globalizowania wymiany gospodarczej zapomniano. Rosja przypomniała światu, że geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw i brutalna siła armii - dodaje Herbert Leopold Gabryś.

- Dziś nie tylko w Europie wraca się do paliw, które są w zasobach własnych - wskazuje Herbert Leopold Gabryś. - U nas to przede wszystkim węgiel, bo jeszcze jest. Kamienny i brunatny. A i generacja jakiś czas jeszcze może go przetworzyć w energię elektryczną. I nie sprawi tego żaden cud, aby bloki węglowe odstawić szybciej niż można - dodaje.

- Jestem jak najbardziej takiego zdania, że należy zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Wojna na Ukrainie dobitnie pokazuje, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Bogacz, prof. AGH.

- Energia z OZE jest oczywiście naszym zasadniczym cele rozwojowym, ale wiemy, że jest niestabilna i zależna od warunków pogodowych, co w aspekcie braku odpowiedniego - zarówno technicznie, jak i ekonomicznie - rozwiązania przemysłowego w kwestii magazynowania tejże energii jest bardzo dużym problemem - ocenia Paweł Bogacz.

- Dlatego tak ważnym czynnikiem miało być paliwo przejściowe, będące także stabilizatorem rynku. Zakładano, że będzie nim gaz. W obecnych realiach należy jednak zdecydowanie powrócić do węgla i traktować ten surowiec jako nasz, dobry, tani - w ujęciu kosztu uzyskanej energii - stabilizator systemu energetycznego - postuluje Paweł Bogacz.

- Węgiel mamy u siebie wciąż w dużych ilościach i potrafimy go wydobywać. Poza tym są również jeszcze u nas kadry górnicze i jest całe górnicze zaplecze - dodaje Paweł Bogacz.

Deficyt surowca w postaci węgla brunatnego może nas szybko wpędzić w kryzys energetyczny

W branży elektroenergetycznej obawy o przyszłość zwiększa to, że niebawem z systemu wypadnie spora część oparta na węglu brunatnym. Dlatego przedstawiciele strony społecznej - i nie tylko oni - podkreślają, że realia całkowicie nam się zmieniły i że realizacja odkrywki Złoczew jest przedsięwzięciem o charakterze strategicznym, koniecznym do wykonania. Mamy bowiem wojnę na Ukrainie oraz kryzys energetyczny.

- Patrzmy na bilans energetyczny kraju, na bilans surowcowy - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Prawie 30 proc. energii pochodzi z węgla brunatnego, który używany jest w dwóch elektrowniach. Turów - 8 proc. mocy zainstalowanej oraz Bełchatów - 22 proc. mocy zainstalowanej. Turów skończy się, bo taka jest koncesja, w 2044 roku, a udział Bełchatowa w roku 2030 mocno się zmniejszy. A co potem? W roku 2035 kończą się zasoby Bełchatowa. A milczymy o zasobach odkrywki Złoczew - zaznacza Jerzy Markowski.

Zdaniem Jerzego Markowskiego należy realizować inwestycję właśnie w tę odkrywkę.

- Tu wystarczy matematyka, żeby zrozumieć, że to jest niezbędne - zaznacza Jerzy Markowski. I wskazuje, że deficyt surowca w postaci węgla brunatnego może nas szybko wpędzić w kryzys energetyczny. Niestety, w Polsce jakby o tym zapomniano.

- Trzeba też pamiętać, że węgiel kamienny da się importować z zagranicy - mówi Jerzy Markowski. - A węgla brunatnego nie da się przywieźć z zagranicy. On musi być używany tam, gdzie jest wydobywany - przypomina Jerzy Markowski. I wskazuje, że w Niemczech wydobywa się i zużywa mnóstwo węgla brunatnego.

Warto w tym kontekście przytoczyć fragment z niemieckiej prasy. „Gdyby jutro wszystkie koparki w niemieckich kopalniach odkrywkowych przestały pracować, byłoby to dobre dla klimatu. Ale to nie byłoby dobre dla kraju. I niestety daleko jest do pewności, że za osiem lat sytuacja będzie zdecydowanie inna" - zaznaczono w niedawnym tekście w "Sueddeutsche Zeitung".

Natomiast Polska, na co zwraca uwagę Jerzy Markowski, ma ciągle skrupuły. A wiadomo, że generalnie rzecz biorąc - odejście od węgla w elektroenergetyce może nastąpić wtedy, kiedy będzie już dlań zbudowana realna alternatywa, a nie wcześniej. W przeciwnym razie wpakujemy się w potężne tarapaty.

- Energii elektrycznej będzie w Polsce brakowało po roku 2025 w wymiarze ponad 600 godzin rocznie. To oznaczałoby brak energii elektrycznej przez jeden miesiąc w ciągu roku - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, ekspert ds. energetyki.

Jednocześnie wskazuje, że trzeba wykorzystać paliwa kopalne w okresie przejściowym, aby transformacja energetyczna nie doprowadziła do załamania się gospodarki i degradacji poziomu życia społeczeństwa.