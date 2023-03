Wojna o likwidację polskich kopalni trwa. Oni nie odpuszczają

W najbliższy poniedziałek 3 kwietnia związek zawodowy Sierpień 80 rusza z kolejną akcją informacyjną w sprawie zagrożeń związanych z wprowadzeniem przez UE rozporządzenia dotyczącego emisji metanu.

Sierpień 80 ostrzega, że wprowadzenie rozporządzenia w życie w obecnej formie oznaczać będzie likwidację niemal wszystkich polskich kopalń.

Związek podkreśla, że bez taniego polskiego węgla nie będzie taniej energii, a bez taniej energii upadłość czeka całą polską gospodarkę.

Stąd od poniedziałku 3 kwietnia we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie rozdawane będą ulotki oraz odbywać się będą masówki informujące górników o zagrożeniach.

Planowane są kolejne akcje protestacyjne oraz informacyjne

Sierpień 80 przeprowadził już trzy takie akcje informacyjne, zorganizował również demonstrację w Warszawie, przed przedstawicielstwem KE, w której wzięły udział także inne związki zawodowe (Solidarność 80, Kontra, Jedność), a także zorganizował w kopalni Sośnica spotkanie w tej sprawie z europosłem Grzegorzem Tobiszewskim.

W najbliższym czasie planowane są kolejne akcje protestacyjne, akcje informacyjne i spotkania z ludźmi, których wsparcie może pomóc w zablokowaniu rozporządzenia metanowego.

Poniżej prezentujemy pełną treść związkowej odezwy do górników.

"Górnicy! Unia Europejska kontynuuje swój marsz ku samozagładzie. Po drodze, chce zniszczyć polskie górnictwo. Przygotowywana przez szaleńców z UE dyrektywa metanowa zlikwiduje prawie wszystkie polskie kopalnie.

Zagrożone są wszystkie kopalnie wydobywające węgiel w Polsce, zarówno ten energetyczny, jak i koksujący. Na palcach jednej ręki można policzyć kopalnie, które spełniają normę 5 ton emisji metanu. Prawie żadna nie spełnia norm emisji 3 ton. Średnia emisja kopalń Polskiej Grupy Górniczej to niecałe 8 ton. Średnia emisja kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej to 12 ton. Emisja kopalni Brzeszcze z Tauron Wydobycie to 25 ton.

Niszcząc polskie górnictwo, UE zniszczy polską gospodarkę i rolnictwo. Bez taniego polskiego węgla, nie będzie taniej energii, bez taniej energii upadłość czeka całą polską gospodarkę. Tysiące firm zbankrutuje. Miliony Polaków stracą pracę.

Żywność produkowana przez rolników będzie astronomicznie droga. Rolnictwo, głównie produkcja mięsa i mleka, staną się nieopłacalne. Unia przecież wie, że za 20 procent emisji gazów cieplarnianych odpowiada rolnictwo.

Bez taniej energii nie będzie nawozów sztucznych, a ich cena poszybuje w górę. To z kolei, oznacza drastyczny wzrost cen całej żywności. Po kieszeni dostanie każdy z nas. Następną ofiarą polityki klimatycznej UE, będzie transport. Ceny samochodów drastycznie wzrosną, koszty transportu również. Skończy się latanie na wakacje tanimi liniami lotniczymi. Wszak euroidioci już mają dane, z których wynika, że 16 procent emisji gazów cieplarnianych, to transport i przemieszczanie się ludzi.

Dlatego podróże, samochody, muszą stać się dobrami luksusowymi, na które stać będzie nielicznych. Już wprowadzane normy emisyjne, podrażają cenę samochodów o kilkadziesiąt procent. Zarówno tych osobowych, jak i transportowych. Od 2035 roku, ma obowiązywać całkowity zakaz rejestracji samochodów z silnikiem spalinowym. Samochody elektryczne mają być super drogie, ich utylizacja jest niemal niemożliwa, za to pięknie i długo się palą. Samochód ma być dobrem luksusowym i kosztować kilkaset tysięcy złotych. To cel euroszaleńców.

Dobrem luksusowym, ma być też mięso. Aby uwolnić planetę od gazów cieplarnianych, głównie metanu, trzeba oduczyć ludzi jeść mięso. Skoro ludzie nie chcą się edukować, i dalej zamiast robaków wolą schabowego i stek, to trzeba ich wyedukować za pomocą kija. Mięso i produkty z niego mają być tak drogie, aby nikogo na nie nie było stać. Mięso towarem luksusowym? Tego chcą euroidioci. Ktoś powie niemożliwe. Dla ludzi owładniętych szaleństwem religijnym, a tym stała się polityka klimatyczna UE, wszystko jest możliwe, i cel usprawiedliwia każde środki.

"Każdy z nas będzie musiał na własny koszt przeprowadzić modernizację domu lub mieszkania, aby budynki spełniały wyśrubowane unijne normy termiczne"

Wprowadzenie coraz ostrzejszych norm emisji dla samochodów i transportu, obciążanie kolejnymi kosztami produkcji rolnej, nakładanie kolejnych kar i obciążeń na europejskie, w tym polskie firmy, ale także zwykłych ludzi, to narzędzia którymi chcą nas zniszczyć eurozbrodniarze. Garstka szaleńców, których nikt nie wybierał i nikt nie upoważnił do prowadzenia takiej polityki. Kolejny przykład dyrektywa termomodernizacyjna.

Każdy z nas będzie musiał na własny koszt przeprowadzić modernizację domu lub mieszkania, aby budynki spełniały wyśrubowane unijne normy termiczne. Złośliwi mówią, że pozwolą nam zostawić tylko gołe mury, całą resztę trzeba będzie wymienić. Dziesiątki tysięcy złotych, aby spełnić unijny dyktat nowej religii klimatycznej.

To też ma swój cel. Według eurozbrodniarzy z UE, ludzie nie muszą posiadać domów i mieszkań na własność. Trzeba ich wywłaszczyć, kolejnymi obciążeniami. Skoro samochody, a nawet mięso uznawane są przez nich za luksus, to co dopiero powiedzieć o własnym domu. Już wprowadzono regulacje zabraniające instalacji nowych pieców gazowych i zaostrzające normy funkcjonujących.

Kiedyś unijnym eurodebilom przeszkadzał tylko węgiel, teraz przeszkadza im także gaz. To nic, że wydaliśmy miliardy, aby przestawić się z węgla na gaz. Dobre, stare Niemcy muszą zarabiać na produkowanych u nich pompach ciepła. Muszą mieć komu sprzedawać swoją bardzo drogą energię z OZE. Aby to się udało, trzeba zniszczyć węgiel. Polski węgiel.

Nikt z nas nie może być obojętny. Musimy walczyć, demonstrować protestować, póki nie jest za późno. Demonstracja w Warszawie, to dopiero początek tej drogi. Gadki szmatki tu nie pomogą. Spotykanie się z ministrami, którzy o wszystkim wiedzieli i nie zrobili nic, też nie. Jeśli pozwolimy się im kolejny raz oszukać, to tym razem zaboli. Bardzo zaboli. Potrzebne są konkretne działania, a jeżeli ich nie będzie protesty.

"Dyrektywa metanowa i inne antyspołeczne działania KE, to nie jest sprawa wyłącznie górników i wyłącznie Śląska"

My Górnicy musimy być do nich przygotowani. Ale nie możemy być sami. Dyrektywa metanowa i inne antyspołeczne działania zbrodniarzy z KE, to nie jest sprawa wyłącznie górników i wyłącznie Śląska. Jeśli zabraknie taniego polskiego węgla, a wraz z nim taniej energii, to uderzy to zarówno rolnika z Wielkopolski, który nie kupi tanich nawozów i nie sprzeda drogich plonów, jak również przedsiębiorcę z Dolnego Śląska.

Brak węgla z polskich kopalń to dramat dla ludzi z Podlasia i zachodniopomorskiego, bo ten z Kolumbii, czy Mozambiku będzie dziesięć razy droższy, za to niepalny. Nikt nie może stać z boku. Nikt nie może uspokajająco bajdurzyć, że nie będzie tak źle. Nikt nie może udawać, że coś robi, nie robiąc nic (Solidarność). Nikt nie może opowiadać nam głodnych kawałków, że walczy o nasze interesy w Brukseli, nie robiąc nic. To zaszło już za daleko.

Protesty to nasza broń. Ale naszą bronią są również wybory. Tak się składa, że właśnie się zbliżają. Zarówno te, do parlamentu krajowego, jak i Parlamentu Europejskiego. Przestańmy wybierać łajdaków i kłamców. Oszustów, którym nie chce się bywać nawet w swoich biurach poselskich. Przestańmy głosować na szyldy partyjne. Na każdej liście, nawet najbardziej łajdackiej partii, są lepsi i gorsi. Zadajmy sobie trud, aby wybrać tych lepszych, uczciwszych, będących bliżej nas. A przede wszystkim rozliczajmy ich.

Nikt, kto w tej kadencji, był posłem, senatorem, europosłem, a nie zrobił nic dla swojej społeczności, nie ma prawa, kolejny raz dostać naszego głosu. Nikt, kto, kiedy na Śląsku działy się rzeczy ważne, milczał i nie miał nic do powiedzenia, nie może być wybrany ponownie. Tylko tak nauczymy ich dbać o nasze interesy. A teraz potrzebujemy tego bardziej niż kiedykolwiek. Światowy kryzys energetyczny, wojna za naszą granicą, kolejne konflikty, które wkrótce mogą wybuchnąć, szaleńcza i zbrodnicza polityka klimatyczna UE, to wszystko wymaga naszej reakcji. Naszego sprzeciwu i skutecznego działania. Naszego mądrego wyboru. Za rok, czy dwa, możemy nie mieć już takiej szansy" - kończy Sierpień 80.