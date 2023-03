Wojna o węgiel. Ekolodzy walczą w sądzie z budową nowej kopalni

To ma być pierwsza od lat nowa kopalnia w Wielkiej Brytanii - jeśli uda się rozpocząć jej budowę. Pozwy w tej sprawie przed brytyjski wymiar sprawiedliwości wniosły dwie proekologiczne organizacje.

Kopalnia Woodhouse Colliery ma być nowoczesnym zakładem, ale ekologów to nie przekonuje.

Organizacje walczą o unieważnienie pozwolenia na budowę nowej kopalni.

Nowa kopalnia węgla koksowego oznaczać będzie bezpośrednią konkurencję rynkową dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kopalnia Woodhouse Colliery, zwana też Whitehaven, ma być głębinową kopalnią węgla koksowego, wydobywanego spod dna morza. Kopalnię – o niezwykle nowoczesnym wyglądzie, w niczym z zewnątrz nieprzypominającym tradycyjnych kopalni – zamierza zbudować spółka West Cumbria Mining. Woodhouse Colliery (WCM) ma powstać w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Kumbria.

– Przy WCM postępują prace, które mają pozwolić na rozpoczęcie budowy w dalszej części tego roku – oświadczył Mark Kirkbride, prezes spółki.

Węgiel miał być przeszłością Wielkiej Brytanii

To powinna być pierwsza od niemal czterech dekad kopalnia budowana od podstaw w Zjednoczonym Królestwie. Ostatnią była Asfordby Colliery w hrabstwie Leicestershire, której budowa ruszyła w 1987 r. Ostatnią działającą głębinową kopalnię węgla – Kellingley Colliery w hrabstwie North Yorkshire - zamknięto w 2016 r.

W Whitehaven prace mają ruszyć w ostatnim kwartale 2023 r. Najpierw powstaną biura, tunele, infrastruktura powierzchniowa, zakład przeróbki węgla, powierzchniowe konstrukcje kopułowe oraz bocznica kolejowa.

Chyba że wszystkie te działania powstrzymają organizacje proekologiczne, które rozpoczęły walkę sądową z decyzjami podjętym pod koniec ubiegłego roku. W grudniu 2022 r. brytyjski rząd ostatecznie zgodził się na budowę kopalni - mimo podniosłych deklaracji klimatycznych składanych podczas zakończonego rok wcześniej Szczytu Klimatycznego COP26 w brytyjskim Glasgow.

– Kwestionujemy tę decyzję, ponieważ uważamy, że jest niezgodna z prawem. Mamy nadzieję, że sąd się z tym zgodzi. Jeśli nasze roszczenie zostanie uwzględnione, zwrócimy się do sądu o unieważnienie pozwolenia na budowę i odesłanie go do rządu Wielkiej Brytanii w celu ponownego rozpatrzenia. Oczywiście jeśli tak się stanie, będziemy zdecydowanie opowiadać się za odmową pozwolenia na budowę po raz drugi. W związku z tym nadal możliwe jest zatrzymanie budowy kopalni – mówi Laura McKenna z organizacji „Friends of Earth”.

Ekolodzy walczą z planami budowy nowej kopalni w Kumbrii

Drugą organizacją sprzeciwiającą się budowie kopalni pozostaje South Lakes Action on Climate Change, która wniosła skargę na decyzję rządu Wielkiej Brytanii o wydaniu pozwolenia na budowę. SLACC sprzeciwia się z kilku powodów. Uważa m.in., że działalność zakładu doprowadzi do emisji 9 mln ton CO2 rocznie, a kopalnia będzie produkować węgiel o jakości nieodpowiedniej dla brytyjskich i europejskich producentów stali.

Dodatkowo think tank Ember przeanalizował dokumenty dotyczące nowej kopalni węgla, koncentrując się na emisji metanu. Jak pisze Anatoli Launay-Smirnov, jeden z analityków Ember: „Jesteśmy zaniepokojeni, że prognozowane emisje metanu dla kopalni Cumbria są znacznie niższe niż można by się spodziewać po kopalni o takiej głębokości".

I dodaje: "Uważamy również, że poziomy łagodzenia skutków metanu w kopalni są zawyżone - w porównaniu z tym, co jest technologicznie wykonalne. Szacunki dotyczące emisji metanu w całym okresie eksploatacji są 15 razy niższe niż realne emisje”.

Rząd broni swojej decyzji, o rozstrzygnięciu sporu zdecydują sądy

Według BBC decyzję o zatwierdzeniu budowy kopalni skrytykował m.in. przewodniczący rządowego projektu Net Zero Review Chris Skidmore, który powiedział, że decyzja była „błędem” i „nie byłaby możliwa”, gdyby jego zalecenia dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla wprowadzono.

Rząd broni jednak swojego rozstrzygnięcia - podjętego na podstawie zaleceń niezależnego inspektora, tłumacząc przy tym, że wydobyty w Kumbrii węgiel zostanie wykorzystany do produkcji stali, a jego brak oznaczałby konieczność importu.

Sama spółka tłumaczy, że eksploatacja węgla w tym przypadku ograniczy skutki środowiskowe. Jak firma pisze na swojej stronie internetowej: „Zostanie to osiągnięte za pomocą określonych metod, w tym m.in. całkowitej elektryfikacji wydobycia, poprzez wychwytywanie i eliminację metanu, zeroemisyjny transport (…) Woodhouse Colliery będzie operować na światowym poziomie, z najwyższymi standardami działania, łagodząc wpływ na środowisko”.

Dodatkowo spółka podnosi kwestię lokalnego rynku pracy, na którym zarobki rzędu 65 tys. funtów rocznie dla górnika (także z wieloma innymi benefitami) mogą okazać się niezwykle kuszące.