Wojna pokazuje, że trzeba postawić na węgiel, żeby zapewnić bezpieczeństwo

Sięgnąć po nowe zasoby węgla

- Podzielam tu pogląd przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza, że trzeba usiąść do wypracowania dokumentu, który ja nazwałbym „Programem bezpieczeństwa energetycznego Polski”, a który musi być oparty o realia i starający się przewidzieć możliwe zagrożenia - zaznacza Jerzy Markowski. - Nie może w nim być miejsca na nierealne mrzonki o nieistniejących technologiach wykorzystania węgla, co niestety znajduje się w dotychczasowej umowie społecznej. Nie ma bowiem ani tych technologii, ani pieniędzy na ich wdrożenie. A co gorsza, nie ma też wystarczającej ilości węgla, który można by przerobić. Na pewno musiałby zostać w tym dokumencie rozdział o udziale środków publicznych w likwidacji tych kopalń, w których wyczerpały się złoża, a w ich zasobach geologicznych nie ma łatwo dostępnych, bezinwestycyjnych nowych zasobów - ocenia Markowski.Czytaj również: Dominik Kolorz: konieczna jest rewizja unijnej polityki klimatycznej i energetycznej Jednocześnie zaznacza, że powinien się natomiast pojawić rozdział, który będzie traktował o tym, jak przy minimalnych nakładach inwestycyjnych sięgnąć po nowe zasoby węgla w rejonie kopalni Bogdanka oraz kilku kopalń na Śląsku, w których takie zasoby jeszcze są.- Podzielam tu pogląd byłego prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosława Zagórowskiego, że mamy wręcz obowiązek zweryfikowania decyzji z 31 marca 2017 roku ówczesnego ministra energii o likwidacji kopalń Krupiński oraz Makoszowy - podkreśla Markowski. - Doświadczenia ostatnich tygodni, a zwłaszcza wojna w Ukrainie dowodzą temu, że żadne warunki nie są stabilne. A cele klimatyczne są wręcz śmieszne w warunkach niedostatku energetycznego. Dziś brak suwerenności energetycznej będzie kosztował społeczeństwa Europy olbrzymi wzrost kosztów utrzymania - dodaje.I wskazuje, że musi obecnie dojść do refleksji w zakresie przyszłej polityki energetycznej i kształtowania miksu energetycznego.- Jeżeli nasz rząd i inne rządy w Europie tego nie zrozumieją i nie zmienią dotychczasowego podejścia do polityki energetycznej w Unii Europejskiej, to czeka nas kolejny konflikt, w którym już jednak nie będzie alternatywy azjatyckiej na dostawy surowców energetycznych. A sami znajdziemy się w sytuacji deficytu podstawowego dobra cywilizacyjnego, jakim jest energia i surowce energetyczne - zaznacza Jerzy Markowski.Zobacz także: Były szef JSW: trzeba wstrzymać likwidację kopalni Krupiński, wojna wiele zmienia Zwraca przy tym uwagę na dotychczasowe zachowanie w Polsce różnego rodzaju tzw. organizacji ekologicznych, prących w ostatnim czasie niczym taran ku dekarbonizacji i nawołujących do rezygnacji z węgla.- Trzeba tu nazwać po imieniu wszystkie te wypowiedzi, podpowiedzi, apele, wysiłki i opinie, jakie preparują tzw. organizacje ekologiczne - podkreśla Markowski. - I mieć odwagę nazwanie ich świadomym działaniem na szkodę państwa, na co każdy odpowiedzialny rząd ma obowiązek zareagować. Nawet, jeśli nasze marzenie się spełni i wojna w Ukrainie się skończy, to świat już na pewno nie będzie taki sam. I mamy obowiązek się do tej inności przygotować - podsumowuje Jerzy Markowski.Czytaj również: Wojna na Ukrainie wywołuje gwałtowny wzrost cen węgla