Wojna w Ukrainie przetasuje rynek węgla

Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła wiele zachodnich firm do wycofania się z inwestycji w Rosji i ograniczenia zakupów rosyjskich towarów. Nawet bez sankcji na zakup surowców energetycznych, wiele przedsiębiorstw wycofuje się z ich nabywania od Rosji z uwagi na brak akceptacji społecznej oraz problemy z zapewnieniem finansowania oraz ubezpieczenia. Kryzys energetyczny doprowadził też do gwałtownego wzrostu cen węgla, wywierając presję na kraje produkujące węgiel, by zwiększyły jego wydobycie.

Eksport surowców z Rosji zaczyna spowalniać, w największym stopniu dotyczy to dostaw węgla.

Rosyjskie dostawy węgla do Europy wyniosły 1,16 mln ton w pierwszych dwóch tygodniach marca 2022 roku w porównaniu do 3,37 mln ton wyeksportowanego surowca w lutym i 3,88 mln ton w styczniu.

Przy tym Rosja zdołała wyeksportować 6,16 mln ton węgla do Azji w lutym oraz 4,88 mln ton w styczniu 2022 roku. Najwięcej surowca z rosyjskich kopalń trafiło na rynek chiński.

USA będą zwiększać eksport węgla