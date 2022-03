Wojna wymusza refleksję: odchodzenie od węgla to teraz szaleństwo

W obliczu wojny w Ukrainie coraz częściej słychać głosy, że nadszedł czas, by pilnie przemodelować naszą politykę w zakresie górnictwa i energetyki. Wojna dobitnie pokazuje, że uzależnianie się od importu surowców, w tym z Rosji, jest drogą donikąd. - Jeszcze jest czas, żeby Polska przygotowała się do kryzysu energetycznego, który będzie się pogłębiał - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Jego zdaniem nie należy tu ograniczać się tylko do węgla.- Embargo powinno również objąć gaz, ropę i surowce stalowe - postuluje Bogusław Ziętek. - To nie nasza wina, że Niemcy całkowicie uzależniły się od rosyjskich surowców. My mamy alternatywę. Jest to jednak zadanie, któremu musi sprostać cała nasza klasa polityczna. Jak najszybciej musi dojść do inicjatywy spotkania w jak najszerszym gronie: polityków, związkowców, samorządowców, ludzi nauki, menedżerów, którzy wypracują rozwiązania służące zabezpieczeniu pewnej i taniej energii dla naszej gospodarki i naszego społeczeństwa w oparciu o surowce, które posiadamy. Jeżeli tak się nie stanie, to wkrótce wszystko wróci w stare koleiny. Unijni biurokraci ściągną na nas nowe kłopoty a Putin kolejną wojnę za miliardy, które UE mu płaci, kupując od niego surowce - podsumowuje Bogusław Ziętek.Czytaj również: Sytuacja na rynku węgla jest niezwykle napięta