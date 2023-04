Wojsko będzie szkolić górników i wykorzysta teren kopalni

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali 5 kwietnia 2023 roku porozumienie o współpracy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Głównym celem porozumienia jest wzmocnienie obronności państwa i obywateli poprzez wspólne szkolenia, ćwiczenia, wymianę informacji, współpracę kadry instruktorskiej, dydaktycznej, specjalistów.

Pod dokumentem podpisali się: prezes zarządu PGG Tomasz Rogala, wiceprezes zarządu ds. pracowniczych PGG Jerzy Janczewski oraz dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas.

Pierwszym wspólnym zadaniem będzie trzydniowe szkolenie, pod okiem instruktorów 13 Śląskiej brygady WOT, grupy około 20 chętnych pracowników PGG.

To porozumienie wykracza poza bycie żołnierzem i pracownikiem kopalni

- Trzydziestu żołnierzy naszej brygady jest jednocześnie górnikami. Gdy po raz pierwszy spotkałem górnika-żołnierza, który na co dzień pracuje jako ratownik górniczy, to byłem zaskoczony, że ma jeszcze energię by po szychcie biegać po lasach z karabinem - mówił tuż po podpisaniu porozumienia dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas.

- Potencjał jest zatem spory. To porozumienie wykracza jednak poza bycie żołnierzem i pracownikiem kopalni. Przemysł węglowy jest bowiem strategiczny z punktu widzenia państwa i my jako Brygada podejmujemy się tego, by w ramach tej współpracy zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - zaznaczył płk Tomasz Białas.

Pierwszym wspólnym zadaniem będzie trzydniowe szkolenie, pod okiem instruktorów 13 Śląskiej brygady WOT, grupy około 20 chętnych pracowników PGG. Dotyczyć będzie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Zostanie przeprowadzone na terenie ośrodka należącego do kopalni ROW oraz częściowo na terenie komercyjnej strzelnicy.

- Udział w szkoleniach wojskowych, to dobry pomysł na zdobycie przez naszych pracowników nowych kwalifikacji. W ramach porozumienia nasi pracownicy będą ćwiczyć elementy związane z polem walki i zabezpieczeniem ludzi. Ważnym elementem jest także strzelnica i posługiwanie się bronią we właściwy sposób. Dobrze jest posiadać takie umiejętności - akcentował Tomasz Rogala, prezes PGG.

Nie wiemy co nas jeszcze czeka, a zagrożenia zamiast maleć ciągle wzrastają

Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że takie porozumienie jest szczególnie ważne w czasach kryzysu międzynarodowego.

- Nie wiemy co nas jeszcze czeka, a zagrożenia zamiast maleć ciągle wzrastają. Musimy pamiętać o bezpieczeństwie i o tym, by zwiększać świadomość i szkolić naszych pracowników. Podczas wspólnych szkoleń z żołnierzami WOT uczestnicy z PGG mogą sobie przypomnieć lub nauczyć się od postaw najważniejszych zasad i technik z zakresu posługiwania się bronią i medycyny pola walki - podkreśla Ireneusz Burdziałowski z Biura Bezpieczeństwa PGG.

Z kolei żołnierze z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą ćwiczyć na terenie zakładów PGG. Chodzi o to, by mieli okazję poznać ich specyfikę na wypadek wojny. PGG i wszystkie obiekty spółki zgodnie z przepisami podlegają obowiązkowej ochronie z uwagi na strategiczny charakter dla polskiej gospodarki.