Wokół górnictwa może zniknąć nawet 76 tys. miejsc pracy

Chcemy włączyć głos z sektora okołogórniczego do projektowania różnych instrumentów, jak krajowy program sprawiedliwej transformacji czy Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji - zapowiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Konsekwencje nie tylko dla kopalń

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wskazał, że mamy producentów węgla, ale także wiele przedsiębiorstw działających na rzecz kopalń i świadczących dla nich różnego rodzaju usługi. Akcentował, że firmy okołogórnicze będą potrzebne jeszcze przez długi czas u nas potrzebne; ponadto kraje Azji stawiają na węgiel i tamtejsze górnictwa będą się rozwijać, co także stwarza szanse dla podmiotów z górniczego zaplecza.- Szacujemy, że "wokół górnictwa" funkcjonuje około 400 tysięcy miejsc pracy - podał Olszowski. - Górnictwo wytwarza ponad 2 proc. PKB w Polsce.Należy tu zaznaczyć, że w różnych opracowaniach, czy debatach sporo mówi się u nas o problemach spółek węglowych, o planach dotyczących likwidacji kopalń. Pomija się natomiast konsekwencje zmian w sektorze węglowym dla przedsiębiorstw działających w otoczeniu kopalń.Na to także zwrócono uwagę w raporcie „Sytuacja przedsiębiorstw okołogórniczych w Polsce”, który powstał w grudniu 2020 roku, a stworzyło go Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na zlecenie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.Badania w spółkach zaplecza górnictwa wskazują, że aż 47 proc. pracowników sektora okołogórniczego nie ma nadziei na szybkie przekwalifikowanie się i znalezienie pracy o podobnym prestiżu. Nadzieję na relatywnie rychłe wzbogacenie kwalifikacji znalezienie nowego pracodawcy ma jedna czwarta z badanych osób, a 27 proc. ma już dziś kompetencje pozwalające znaleźć im pracę w innej branży.Badania na grupie 207 przedsiębiorstw okołogórniczych wskazują, że już jesienią 2020 roku 82 proc. badanych odnotowało spadki obrotów z branżą górniczą, a 64 proc. odczuło trudności wynikające z problemów płatniczych branży górniczej.Pytaniem na przyszłość pozostaje, w jakim stopniu firmy okołogórnicze okażą się skuteczne w restrukturyzacji swej działalności i włączaniu się - na przykład - w łańcuchy wartości związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego - podkreślono we wspomnianym raporcie.Janusz Olszowski wskazał, że modele z opracowania „Sytuacja przedsiębiorstw okołogórniczych w Polsce” przewidują, że nadchodzące 30 lat transformacji może przynieść branży ubytek 26,67 tys. miejsc pracy (w wariancie optymistycznym) lub 50,6 tys. (prawdopodobnym) bądź też 75,9 tys. (w wariancie pesymistycznym). Rekomendacją płynącą z raportu pozostaje zatem stworzenie dokumentu o randze ustawowej, który miałby ukierunkować pomoc dla branży okołogórniczej.- Obawiam się, że ta nasza transformacja może być na granicy wariantu prawdopodobnego i pesymistycznego... - spodziewa się Olszowski.Przedstawiciele branży okołogórniczej od dawna uwypuklają, że potrzebuje ona wieloletniego programu, by mogła dostosować się do rynku i zachować generowane przez nią miejsca pracy.Firmom zaplecza górniczego coraz trudniej rozmawia się z instytucjami finansowymi, co raczej źle wróży. Do tego nakłada się brak możliwości podróży zagranicznych wskutek pandemii, co oznacza niemożność przeprowadzania prezentacji produktów, udziału w wydarzeniach branżowych, a przez to - ograniczenie czy wręcz brak możliwości promowania wyrobów i rozwiązań u klientów.64 proc. przedsiębiorstw okołogórniczych odczuło już problemy związane z płynnością. Wraz z kurczeniem się wydobycia węgla w kraju, cierpieć też będzie całe górnicze zaplecze, a najbardziej najmniejsze firmy kooperujące z kopalniami.- Górnictwo węgla kamiennego odprowadza do budżetu w granicach 6-6,5 mld zł. Trzeba też brać pod uwagę koszty społeczne - wskazywał prezes Olszowski. - Podjęto decyzje polityczne w Brukseli... Jeżeli jednak mówimy o transformacji górnictwa, to trzeba mówić o całym potencjale branży, bo to bowiem nie tylko dwadzieścia kopalń do zamknięcia.Zobacz także: Rynki zagraniczne szansą dla firm zaplecza górniczego