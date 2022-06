Wokół sprzedaży węgla rząd robi wygibasy i karkołomne ruchy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zagwarantuje cenę tony węgla w wysokości 996 zł brutto, a zatem tyle, ile wyniosła średnia w 2021 roku według Głównego Urzędu Statystycznego. - Kiedy wprowadzano embargo na rosyjski węgiel, to trzeba było mieć przygotowaną alternatywę. A nie teraz robić jakieś wygibasy i karkołomne ruchy - komentuje dla portalu WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Dopłaty wyrównujące cenę będą trafiać do zarejestrowanych podmiotów, które następnie mają sprzedawać węgiel klientom indywidualnym w cenie gwarantowanej.

Projekt przewiduje zakup do trzech ton przez każde gospodarstwo domowe.

Wokół tematu sprzedaży węgla opałowego nadal jest gorąco.

Luka, której polskie kopalnie nie są w stanie zapełnić

Rosyjski węgiel został objęty embargiem, zatem na rynku powstała luka, której polskie kopalnie nie są w stanie zasypać. Dotychczasowa polityka dekarbonizacji UE i redukowanie - w ślad za nią - wydobycia zrobiło swoje.

- To jest takie klejenie dziur, które powstały - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL pomysły rządu w zakresie sprzedaży węgla Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

- Rozumiem, że mają być ograniczone marże sprzedawców węgla. Kto za to zapłaci? My. Budżet za to zapłaci naszymi pieniędzmi. Do kredytów się dopłaca, do węgla się będzie dopłacać. To jest droga donikąd. Nie wiem, jak budżet się będzie dopinał. Najlepszym sposobem byłoby udrożnić jakąś ścieżkę, która w tym roku załatwiłaby problem w zakresie niedoboru węgla. Tyle że nie wiem, jaka to miałaby być ścieżka. Kiedy wprowadzano embargo na rosyjski węgiel, to trzeba było mieć przygotowaną alternatywę. A nie teraz robić jakieś wygibasy i karkołomne ruchy - dodaje.

Wskazuje przy tym, że już teraz należy myśleć o zapewnieniu sobie suwerenności energetycznej w kolejnych latach.

- Należy zadbać o własne nośniki energii - podkreśla Marian Kostempski. - Trzeba zwiększać wydobycie węgla w kraju. Zamiast mocno skoncentrować się na tym, żeby w dłuższym okresie Bogdanka zwiększyła wydobycie, to robi się jakieś pozorowane ruchy. W konsekwencji w Bogdance podpisano list intencyjny w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa akcji Bogdanki od Enei. Robi się tego typu ruchy, zamiast zadbać o zwiększanie wydobycia. A trzeba zadbać o własną niezależność energetyczną, bowiem nie wiadomo, jak kwestie energetyczne będą się w przyszłości przedstawiać w UE. Jest możliwość budowy nowych kopalń, w tym w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Jednak państwo kopalń nie buduje i nie pozwala się prywatnym inwestorom na realizację tego typu inwestycji. A trzeba myśleć o zwiększaniu wydobycia węgla w kraju - dodaje.

Bez inwestycji w kopalniach nie zwiększy się wydobycia

- Jeśli ktoś dziś oczekuje, że Polska Grupa Górnicza wraz z innymi spółkami węglowymi będzie w stanie z dnia na dzień zintensyfikować wydobycie, to się grubo myli - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, cytowany w "Solidarności Górniczej". - Pracownicy pracują na starym sprzęcie, w najlepszym wypadku - wyremontowanym. Tutaj potrzebne będą duże inwestycje - dodaje.



Zdaniem Bogusława Ziętka, przewodniczącego związku zawodowego Sierpień 80, przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczące rynku handlu węglem dla odbiorców indywidualnych nie przyniosą żadnych efektów.

- Węgla nadal będzie brakować, a jego cena, po chwilowym spadku, jesienią będzie rosła. Węgiel, który trafia na rynek z Polskiej Grupy Górniczej, nie zdoła zaspokoić popytu - zaznaczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek. Wskazał przy tym, że nie zdołamy też wypełnić luki węglem z importu.