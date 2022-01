Wolą węgiel niż gaz, bo bardziej stabilny. Popyt na czarne złoto będzie wzrastał

Światowe ceny węgla powróciły do rekordowych poziomów, bowiem kryzys na Ukrainie rodzi obawy o kolejne zawirowania na rynku gazu, co przekłada się na dalszy wzrost popytu na węgiel. Wydobycie węgla w Chinach osiągnęło w 2021 roku rekordowy poziom 4,07 miliarda ton. - Chiny w kilka dni produkują więcej węgla niż polskie górnictwo w ciągu całego roku. Zważywszy choćby na to widać, że walka o klimat wiodąca przez redukcję wydobycia węgla w Polsce to jakieś nieporozumienie - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

Węgiel pożądanym towarem

Obecnie na węgiel jest ssanie na rynku. W celu uchronienia się przed niedoborami tego surowca, europejskie zakłady energetyczne zwiększyły import węgla. Możliwe, że Europa Europa zaimportuje około 5,57 mln ton węgla energetycznego w styczniu 2022 roku. To więcej niż w ostatnim czasie.Wzrost konsumpcji węgla w Europie może się przyczynić do wzrostu jego cen. Przykładowo Indie będą zmuszone realizować import surowca po wyższych cenach, bowiem podaż będzie w najbliższym czasie spadać. Na Filipinach, gdzie z węgla produkuje się 60 proc. energii elektrycznej w większym stopniu mają sięgać po węgiel wydobywany na miejscu. Także dlatego, że wysokie koszty transportu nakazują zwiększenie krajowego wydobycia.Mimo presji na kwestie środowiskowe, to węgiel pozostaje najważniejszym paliwem do produkcji energii na świecie. Również z tego powodu, że jest bardziej konkurencyjny niż gaz. Nawet po wzroście cen jest to nadal potwierdzone, bowiem zwiększone zapotrzebowanie wspiera wyższe ceny węgla - co jest szczególnie widoczne w Azji oraz Europie.Rok 2020 był rokiem pandemii Covid-19, co przełożyło się na przestój wielu firm z różnych segmentów gospodarki. Z kolei w 2021 roku nastąpiło ożywienie gospodarcze, które przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na węgiel.Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że w 2021 roku światowe zużycie węgla wzrosło o 6 proc. do poziomu 7,9 miliarda ton. Światowa gospodarka ożywiła się szybciej niż oczekiwano, globalny wzrost PKB wyniósł blisko 5,8 proc., co było najwyższym wynikiem od prawie pół wieku.Poza tym mroźna zima i gorące lato doprowadziły do wzrostu zapotrzebowanie na energię elektryczną,które nie mogło zostać zaspokojone przez odnawialne źródła energii, które są niestabilne.Ponadto znaczny wzrost cen gazu ziemnego doprowadził do zwiększonego zapotrzebowania na węgiel energetyczny, który cieszy się teraz dużym wzięciem na rynku.Czytaj także: Z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego może nie zostać kamień na kamieniu