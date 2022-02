Wolą węgiel od gazu. To właśnie węgiel pozostaje najlepszą opcją dla energetyki

W perspektywie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku to właśnie węgiel pozostaje najlepszą opcją dla energetyki, bowiem korzystne marże generacji w przypadku produkcji energii z węgla faworyzują węgiel w stosunku do gazu. Podczas kryzysu energetycznego okazało się, że to właśnie ten nielubiany w UE węgiel jest pożądanym surowcem, ponieważ zapewnia możliwość stabilnej produkcji energii.

W ostatnim czasie sytuacja na rynku dostaw fizycznych Europie Zachodniej sprzyjała perspektywom znaczącego popytu na energię z węgla w tym obszarze.

Korzystne marże generacji w przypadku produkcji energii z węgla faworyzowały i faworyzują węgiel w stosunku do paliwa gazowego.

Przykładowo najważniejszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech wciąż pozostaje węgiel.

Węgiel lepszy niż gaz