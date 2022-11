Wpadamy w groźną, niespodziewaną pułapkę

Zielony Ład forsowany przez Komisję Europejską grozi głębokim kryzysem i uzależnieniem od krajów trzecich, głównie Chin. Palącym problemem są konieczne w nowoczesnych technologiach pierwiastki rzadkie, które Unia Europejska musi importować.

Surowców ziem rzadkich jest zbyt mało, zatem ich ceny drastycznie rosną.

Poza tym ich wydobycie i rafinacja mocno degraduje środowisko.

W większości krajów, w których są wydobywane, nie przestrzega się praw człowieka. W Unii Europejskiej jakby nie chciano tego dostrzec.

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków, które nie tworzą zwartych złóż

- Do nowoczesnych technologii - fotowoltaiki, farm wiatrowych, samochodów elektrycznych - potrzebujemy pierwiastków ziem rzadkich. Ważne jest, żeby nie iść za modą, ale oprzeć się o prawdziwe dane i zobaczyć czy faktycznie wszystko co uważamy za ekologiczne jest przyjazne środowisku - mówił poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas szóstej edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się 21 listopada.

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków, które nie tworzą zwartych złóż, stąd też ich wydobycie jest trudne i wiąże się ze skruszeniem, spopieleniem albo chemiczną obróbką setek, a w przypadku niektórych z tych pierwiastków - tysięcy ton skały.

To proces związany z ogromnym zużyciem energii i wielkimi emisjami CO2. Szacuje się, że średnio wyprodukowanie jednej tony pierwiastków z tej grupy wiąże się z wytworzeniem 200 000 litrów toksycznych wód kwasowych.

Dlatego światowym potentatem w tym zakresie są Chiny, które bez zwracania uwagi na emisje czy kwestie ochrony środowiska wydobywają te pierwiastki na własnym terenie lub położyły rękę na złożach w innych krajach - takich, jak na przykład Demokratyczna Republika Konga, Zambia czy Mozambik.

- Wykonując skok cywilizacyjny nie możemy nie widzieć, że degradujemy środowisko gdzieś indziej, bo to jest obłuda. Jesteśmy odpowiedzialni za 7 proc. światowych emisji, dążymy do neutralności klimatycznej, ale nie przekonujemy innych gospodarek - chińskiej, indyjskiej - do zmniejszania emisji, tylko importujemy ich surowce i towary - podkreślał Grzegorz Tobiszowski.

Dostrzegając światową hegemonię Chin, dwanaście lat temu rządy USA i Australii zdecydowały o wydobywaniu metali ziem rzadkich na własnych terenach - głównie na własny użytek. Od pewnego czasu wydobywa się je również na Grenlandii.

Niektóre surowce odnotowują drastyczny wzrost cen

W Unii Europejskiej opłaty związane z emisją CO2 i inne daniny środowiskowe praktycznie uniemożliwiają pozyskiwanie na miejscu tych pierwiastków. To - przy planach Komisji Europejskiej ogromnego rozwoju źródeł odnawialnych - grozi całkowitym uzależnieniem UE od Chin, jeszcze większym niż w przypadku gazu z Rosji, czego katastrofalne skutki dziś odczuwają mieszkańcy wspólnoty.

Podobnie wygląda sytuacja z panelami fotowoltaicznymi. 10 lat temu w UE produkowano 30 proc. wszystkich paneli. Dziś produkuje się 3 proc. Bowiem rafinacja krzemu koniecznego w tej technologii jest wysokoemisyjna i energochłonna. Wypchnęliśmy produkcję poza granice wspólnoty, a elementy instalacji importujemy teraz z Chin czy Tajwanu.

- Nasuwa się pytanie czy Komisja Europejska prowadzi tę politykę w sposób świadomy. Bo osobiście uważam, że mamy tu do czynienia z jakąś diabelską uwerturą i zasadne zaczyna być pytanie: dla kogo pracuje Komisja Europejska? Dla Europejczyków czy nie? - zaznaczył Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

Kolejną niezwykle ważna kwestią jest ilość tych pierwiastków, a co za tym idzie ich cena.

- Na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energii oraz raportów zleconych przez KE wychodzi, że nie ma na świecie tylu kopalń metali ziem rzadkich żeby zapewnić je gospodarce na transformację energetyczną - argumentował prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

To przekłada się na drastyczny wzrost cen. Terb w 2019 kosztował 2,8 mln zł, teraz kosztuje 17 milionów za tonę. Lit kosztował 39 tysięcy złotych, obecnie jego cena wynosi 600 tysięcy za tonę.



- To są wzrosty niezwiązane z żadną wojną. One są związane z tym, że mieliśmy kilka pakietów klimatycznych, które zwiększyły ambicje co do transformacji energetycznej, elektromobilności i źródeł energii - skomentował prezes Rogala, dodając, że przy obecnej dynamice wzrostu cen w 2030 roku najprostszy samochód elektryczny będzie kosztował 300 tysięcy złotych.

Profesor Józef Dubiński, były szef Głównego Instytutu Górnictwa przypomniał, w trakcie konferencji "Wykorzystanie surowców krytycznych w procesie transformacji energetycznej, a skutki środowiskowo-społeczne", która odbyła się 21 listopada w Głównym Instytucie Górnictwa, że transformacja energetyczna, polega na tym, że dokonujemy zamiany paliw kopalnych na inne źródła energii, a w przypadku transportu - samochody spalinowe wymieniamy na elektryczne. To jednak przedsięwzięcie na gigantyczną skalę.

Pojawia się również rosnący problem elektrośmieci

Potrzebne są turbiny lądowe i morskie, baterie do magazynowania energii, silniki elektryczne, baterie samochodowe, a to wszystko wymaga nowych materiałów w olbrzymich ilościach.

- Przed górnictwem, które musi je wydobywać stoi nowe ogromne wyzwanie, bowiem to nie są takie surowce wielkoskalowe, jak węgiel, ropa czy gaz, ale to surowce, których koncentracja jest mniejsza i trzeba wydobyć np. sto ton skały, żeby pozyskać tonę konkretnego - zaznaczył profesor Dubiński.

Wyjaśnił przy tym, że jest 17 metali ziem rzadkich, na które z roku na rok będzie rosło zapotrzebowanie. Są one potrzebne na przykład do produkcji turbin wiatrowych, czy też paneli fotowoltaicznych.

- Wszystkich tych surowców będzie brakować, w najbliższych latach będzie ich niedobór - podkreślił profesor. W ciągu najbliższych dwudziestu lat zapotrzebowanie na nie wzrośnie wielokrotnie. A proces wydobycia bardzo degraduje środowisko. W UE jakby nie chciano tego dostrzec. Tak, jak i tego, że rozwój OZE czy elektromobilności nie idą w parze ze wzrostem produkcji górniczej potrzebnych do tego surowców. Poza tym pojawia się problem elektrośmieci. Ich wielkie wysypiska tworzone są w Azji czy Afryce, gdzie te elektrośmieci wywożone są z UE.