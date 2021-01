Wraca kwestia Elektrowni Ostrołęka. Górnicze związki chcą, by była jednak zasilana węglem

Projekt umowy społecznej przygotowany przez związki zawodowe będzie podstawą do dalszych rozmów dotyczących transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego - uzgodniono 25 stycznia podczas spotkania reprezentantów strony społecznej z delegacją rządową. Poszczególne bloki tematyczne związkowego projektu będą negocjowane w zespołach roboczych z udziałem przedstawicieli różnych resortów. Wrócił przy tym temat Elektrowni Ostrołęka C - strona związkowa chce, żeby był on na węgiel a nie na gaz.

25 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie związkowców, szefów spółek węglowych i przedstawicieli rządu na temat umowy społecznej, która określi szczegóły zaplanowanej wstępnie na najbliższe trzy dekady transformacji górnictwa węgla kamiennego, prowadzącej do zamknięcia kopalń.

Uczestnicy negocjacji ustalili, że dalsze rozmowy zmierzające do zawarcia umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa będą kontynuowane w formule roboczych spotkań, poświęconych poszczególnym częściom tego dokumentu, z udziałem przedstawicieli różnych resortów.

Podczas poniedziałkowych rozmów strona związkowa ponowiła postulat, żeby nowy blok energetyczny w Elektrowni Ostrołęka był - tak jak pierwotnie planowano - zasilany węglem kamiennym, a nie gazem.