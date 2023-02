Wraz ze wzrostem cen węgla rośnie ubóstwo energetyczne w Polsce. Liczby są zatrważające

Mimo rozwiązań pomocowych, takich jak dodatki węglowe i preferencyjna sprzedaż węgla, wzrost wydatków na to paliwo w obecnym sezonie grzewczym jest ogromny.

Skutkiem wzrostu cen węgla jest duży (60 proc.) wzrost liczby osób odczuwających dyskomfort cieplny i jeszcze większy (69 proc.) wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce.

W skali całego kraju w obecnym sezonie grzewczym (2022/2023), średnie wydatki na zakup węgla wzrosły o 49 proc. i wyniosły ponad 4 400 zł - wynika z badania „Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych w sezonie 2022/2023”, które na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) przeprowadziła firma badawcza Minds & Roses.

Największy odsetek - bo aż 32 proc. gospodarstw domowych, na zakup węgla wydało więcej niż 5000 zł.

11 proc. gospodarstw wydało na węgiel pomiędzy 4000 zł a 4999 zł. Z kolei 26 proc. gospodarstw wydało od 3000 zł do 3999 zł, a 15 proc. gospodarstw wydało od 2000 zł do 2999 zł. Natomiast 11 proc. gospodarstw wydało poniżej 2000 zł na zakup węgla, a 5 proc. gospodarstw odmówiło udzielenia odpowiedzi lub odpowiedziało „nie wiem”.

Aż 57 proc. gospodarstw domowych w Polsce uważa, że zakup węgla w obecnym sezonie grzewczym stanowi dla nich duże lub bardzo duże obciążenie finansowe

Wraz ze wzrostem wydatków na węgiel wzrósł także udział tych wydatków w budżetach domowych i w obecnym sezonie grzewczym wyniósł on 11,1 proc. (wobec 8,3 proc. w poprzednim sezonie grzewczym).

Co istotne, pomimo wzrostów wydatków na węgiel, wzrosła jednocześnie ogólna liczba gospodarstw wykorzystujących węgiel do ogrzewania. W obecnym sezonie grzewczym jest to 32 proc. wszystkich gospodarstw w Polsce, wobec 27 proc. w poprzednim sezonie.

Aż 57 proc. gospodarstw domowych w Polsce uważa, że zakup węgla w obecnym sezonie grzewczym stanowi dla nich duże (40 proc.) lub bardzo duże (17 proc.) obciążenie finansowe. To wzrost o 12 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego.

33 proc. gospodarstw domowych uważa, że obciążenie to jest w obecnym sezonie grzewczym umiarkowane, a tylko 10 proc. gospodarstw wskazało, że obciążenie to jest niewielkie.

Aż 45 proc. gospodarstw domowych wydaje na zakup węgla co najmniej 10 proc. swoich dochodów, a więc znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie. W porównaniu do poprzedniego sezonu to wzrost aż o 69 proc. Z kolei 12 proc. gospodarstw domowych (ponad 500 tys. rodzin) znajduje się w grupie gospodarstw skrajnie ubogich energetycznie, które na zakup węgla wydają co najmniej 20 proc. wszystkich swoich dochodów.

Aż o 60 proc. wzrosła liczba gospodarstw domowych, które odczuwają dyskomfort cieplny

Aż 36 proc. gospodarstw zadeklarowało, że nie posiada żadnych zapasów węgla, z czego 28 proc. wskazało, że kupuje węgiel na bieżąco, a 8 proc. gospodarstw nie kupuje węgla wcale z powodu braku środków finansowych na ten cel.

Z kolei 45 proc. gospodarstw domowych zadeklarowało, że zapasy węgla, które posiada, wystarczą tylko do wiosny, a 19 proc. gospodarstw oceniło, że zapasy węgla wystarczą dłużej niż do wiosny.

Najczęściej wykorzystywanym sortymentem węgla w obecnym sezonie jest sortyment gruby (64 proc.), następnie sortyment średni (33 proc.), a sortymenty najdrobniejsze (miał/ekomiał) stanowią zaledwie 3 proc. węgla wykorzystywanego w ogrzewnictwie indywidualnym.

Znacząco, bowiem aż o 60 proc. wzrosła liczba gospodarstw domowych, które odczuwają dyskomfort cieplny. W obecnym sezonie jest to 24 proc. z wszystkich gospodarstw (wobec 15 proc. w poprzednim sezonie grzewczym).

Wiąże się to bezpośrednio z oszczędzaniem opału i zmianą nawyków, co zadeklarowało aż 70 proc. gospodarstw domowych. To przede wszystkim ograniczanie zużycia węgla kosztem niższej temperatury w domu oraz zastępowanie węgla drewnem.

Wyniki badania agencji Minds&Roses wykonanego na zlecenie Izby pokazują, że pomimo wielu rozwiązań pomocowych takich jak dodatki węglowe i preferencyjna sprzedaż węgla, wzrost wydatków na węgiel w obecnym sezonie grzewczym jest bardzo duży, a jego skutkiem jest ogromny (60 proc.) wzrost liczby osób odczuwających dyskomfort cieplny i jeszcze większy (69 proc.) wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce.

Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w dniach 17 - 27 stycznia 2023 roku, na losowej próbie reprezentatywnej (N=1000) w grupie decydentów w zakresie zakupu węgla do ogrzewania domu / mieszkania na terenie całej Polski.