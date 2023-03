Wspólnie w obronie polskich kopalń

Eurodeputowani wszystkich opcji politycznych z województwa śląskiego podejmą wspólne działania na rzecz zmiany unijnego rozporządzenia metanowego, które zagraża istnieniu polskiego górnictwa.

Wspólna deklaracja w tej sprawie została podpisana 25 marca w Katowicach podczas spotkania zorganizowanego śląsko-dąbrowską Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Kadrę.

Eurodeputowani, przedstawiciele zarządów spółek węglowych i związkowcy spotkali się 25 marca w Katowicach.

Potrzebne jest wspólne działanie, bowiem wdrożenie rozporządzenia dotyczącego emisji metanu w aktualnie proponowanym kształcie oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce.

- W rozmowach wzięli udział praktycznie wszyscy europosłowie z regionu. Przybyli m.in. była premier Beata Szydło i były premier Jerzy Buzek - wskazuje Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - To było bardzo merytoryczne spotkanie. Udało się nam, i myślę, że to przykład dla całej Polski, uniknąć sporów politycznych. Została podpisana wspólna deklaracja. Wszyscy, jak jeden mąż, siedzący dzisiaj na sali, zarówno związkowcy, jak i europosłowie i pracodawcy zgodziliśmy się co do tego, że jedziemy tutaj na jednym wózku i wszyscy będziemy wspólnie pracować nad tym, aby zmienić to niekorzystne rozporządzenie - dodaje Kolorz.

Przypomina również, że w ocenie związkowców i pracodawców wdrożenie rozporządzenia w aktualnie proponowanym kształcie oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, bowiem zapisy tego dokumentu nakładają na nie rygory niemożliwe do spełnienia, a proponowana wysokość opłat za emisję metanu uczyni wydobycie węgla całkowicie nieopłacalnym.

- Normy, które na dzisiaj są wpisane w rozporządzenie, czyli 0,5 tony metanu na 1000 kg wydobytego węgla, spowodują tak wysokie obciążenie podatkowe, że polskie firmy górnicze tego nie wytrzymają - podkreśla Dominik Kolorz.

Zwraca przy tym uwagę, że unijne rozporządzenie w praktyce jest skierowane wyłącznie przeciwko Polsce, gdyż to w naszym kraju zlokalizowana jest zdecydowana większość europejskiego górnictwa węglowego.

- Dla mnie najdziwniejszym zapisem jest kwestia związana z tym, że jeżeli ktoś zaimportowałby węgiel na potrzeby polskiej energetyki, to tego parapodatku by nie płacił. Polski węgiel będzie obarczony podatkiem np. 200 euro za każdą wydobytą tonę, a tamten tego podatku uniknie. To jeden z największych absurdów - ocenia Dominik Kolorz.

Dariusz Trzcionka, szef Porozumienia Związków Zawodowych Kadra wskazuje, że wejście w życie rozporządzenia metanowego w proponowanym kształcie uniemożliwi kopalniom spełnienie warunków funkcjonowania zapisanych w umowie społecznej z 2021 r. w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego.

Na obecnym etapie trzeba również polski rząd włączyć do walki o złagodzenie norm dotyczących emisji metanu

Kolorz zaznacza, że planowane jest kolejne spotkanie sygnatariuszy deklaracji w sprawie rozporządzenia metanowego, na które zaproszeni zostaną reprezentanci rządu.

- Na pewno zaprosimy pani minister Annę Moskwę, zaprosimy też pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo niewątpliwym jest, że jeszcze na obecnym etapie też trzeba rząd polski do tego procesu włączyć - podkreśla Kolorz.

Procedowane w UE rozporządzenie metanowe w aktualnie proponowanym kształcie oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, zarówno węgla energetycznego, jak również koksowego. Zapisy tego dokumentu nakładają na kopalnie rygory niemożliwe do spełnienia.

Unijne rozporządzenie w zakresie emisji metanu wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 r. miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego. Polska strona będzie zabiegała o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Nie istnieją technologie wychwytywania metanu, które pozwoliłyby spełnić wymogi stawiane przez autorów tego aktu prawnego. Z kolei przewidywana wysokość opłat za emisję metanu uczyniłaby wydobycie węgla całkowicie nieopłacalnym. Około 80 proc. wydobywanego w Polsce węgla pochodzi z pokładów metanowych.