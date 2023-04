Wstępny kompromis ws. metanu. "To nie sukces, tylko kompromitacja"

Jak można coś, co jeszcze niedawno nazywano klęską, ogłaszać jako sukces? Zawarte w tym kompromisie normy 5 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla de facto dobijają polskie górnictwo - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Sukces ogłoszony przez niektórych w sprawie rozporządzenia metanowego to zwykła kompromitacja - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Jak można coś, co jeszcze niedawno nazywano klęską ogłaszać jako sukces?! Zawarte w tym kompromisie normy 5 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla de facto dobijają polskie górnictwo. W Polskiej Grupie Górniczej zaledwie jedna kopalnia - poza dwoma kopalniami niemetanowymi - spełnia normę 5 ton. Wszystkie pozostałe nie mieszczą się w tej normie - dodaje Bogusław Ziętek.

Od początku wszyscy mówili, że akceptowalnym poziomem trudnego kompromisu będzie przyjęcie normy 8 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla

- Średnia dla Polskiej Grupy Górniczej to powyżej 8 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. Natomiast średnia dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej to powyżej 12 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla - podkreśla Bogusław Ziętek. - A przykładowo wskaźnik dla kopalni Brzeszcze, należącej do Tauronu Wydobycie, to ponad 20 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. Dlatego od początku wszyscy mówili, że akceptowalnym poziomem trudnego kompromisu będzie przyjęcie normy 8 ton na tysiąc ton wydobytego węgla. Takie było oficjalne stanowisko polskiej strony. Od początku też wiadomo było, że rozliczanie odbywać się będzie na poziomie spółki, a nie poszczególnych kopalń - mówi Ziętek.

"Ogłaszanie, że to, co uzgodniono jest sukcesem, to szczyt hipokryzji"

- Ogłaszanie więc teraz, że to, co uzgodniono jest sukcesem to szczyt hipokryzji. Dla polskiego górnictwa i energetyki takie ustalenia oznaczają katastrofę - ocenia Bogusław Ziętek. - I ktoś, kto twierdzi inaczej, oszukuje społeczeństwo. Nie rozumiem, dlaczego nie można powiedzieć wprost, że w wyniku tych antypolskich nacisków w Brukseli dąży się do likwidacji polskiego górnictwa i energetyki, a w konsekwencji do utraty konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlaczego nie można przyznać się do tego, że w tej sprawie ponieśliśmy klęskę, ponieważ taka jest polityka Unii i bez jej zmiany na unijnym szczeblu nic nie da się zrobić - dodaje Bogusław Ziętek.

Jego zdaniem nic tu już nie da się naprawić.

- Nie da się nic naprawić w dalszej procedurze przyjmowania tego rozporządzenia. Skoro bowiem nasi przedstawiciele przystali na jego wyjście z komisji w takiej formie, a nawet stwierdzili, że jest to sukces, to w dalszym procedowaniu tego rozporządzenia nikt już nie będzie poszukiwał korzystniejszych dla nas rozwiązań - podsumowuje Bogusław Ziętek.