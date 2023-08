Wstrząs w Bielszowicach zniszczył ok. 120 metrów chodnika

Sobotni wstrząs w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, w wyniku którego jeden górnik zginął, a jeden został bardzo ciężko ranny, zniszczył ok. 120 metrów chodnika tysiąc metrów pod ziemią – wynika z dokonanych w poniedziałek oględzin rejonu wstrząsu.

Ranny górnik ma masywny uraz klatki piersiowej i uraz kręgosłupa, jest leczony w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Pacjent jest w śpiączce farmakologicznej, we wtorek zapadną decyzje o sposobach jego dalszego leczenia. Czterej inni poszkodowani po wstrząsie górnicy zostali już wypisani do domów.

W poniedziałek w rejonie wstrząsu tysiąc metrów pod ziemią odbyła się wizja lokalna z udziałem m.in. przedstawicieli kopalni i nadzoru górniczego. Oględziny trwały kilka godzin. Potwierdzono, że tąpnięcie uszkodziło chodnik na odcinku ok. 120 metrów; doszło m.in. do wypiętrzenia spągu, czyli spodu wyrobiska - podała Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia.

"Okręgowy Urząd Górniczy przygotuje teraz zalecenia dotyczące prac, jakie trzeba wykonać, by przywrócić chodnik do pełnej funkcjonalności. Dopiero po ich wykonaniu będzie można mówić o warunkach wznowienia wydobycia w tym rejonie" - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski, przypominając, że obecnie wszelkie prace górnicze są tam wstrzymane.

Ściana wydobywcza 846 w pokładzie 405/2wg znajduje się w partii Borowa w południowej części Ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), odnotowana przez kopalniane czujniki energia sobotniego wstrząsu w tym rejonie wyniosła 6x10 do 6 dżula. Odpowiada to magnitudzie 2,62.

W wyniku wstrząsu zginął 39-letni elektromonter. Na wtorek zaplanowano zleconą przez prokuraturę sekcję zwłok zmarłego. To ósma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim przemyśle wydobywczym, a piąta w kopalniach węgla kamiennego.