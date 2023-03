Wszystkie ręce na pokład, by uratować kopalnie i miejsca pracy

Wprowadzenie unijnych rozwiązań w zakresie emisji metanu w proponowanym kształcie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdyż polska energetyka będzie musiała szukać węgla z importu.

Rozporządzenie unijne wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla.

Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku.

A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Problemom górnictwa będzie poświęcona debata "Czas na węgiel?" na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.



- Nie wyobrażam sobie, żeby to rozporządzenie nie zostało złagodzone. Będziemy zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez

polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla - zaznaczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

- Gdyby udało się nam osiągnąć możliwość emitowania przez kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla, to byłby to bolesny, ale jednak kompromis. Taki, dzięki któremu nie doszłoby u nas do zamykania kopalń - wskazał.

Tylko u nas działają kopalnie, które mają być objęte restrykcyjnymi przepisami

Izabela Kloc, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że w pierwotnej wersji forsowanej przez Brukselę przyjęto poziom 0,5 tony metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. Gdyby takie regulacje weszły w życie, nie mielibyśmy nawet o czym rozmawiać.

- Oznaczałoby to kres górnictwa w kopalniach metanowych, których mamy w Polsce zdecydowaną większość. Norma 5 ton do 2027 roku i 3 tony do 2031 roku pojawiła się dopiero w stanowisku Rady, czyli forum rządów państw europejskich - zaznacza Izabela Kloc.

- Warto podkreślić, że jest to ogromny sukces negocjacyjny Polski, ponieważ w tej sprawie nie mamy żadnych, naturalnych sojuszników. Tylko u nas działają kopalnie, które mają być objęte restrykcyjnymi przepisami - dodaje.

- Polskie kopalnie nie są w stanie spełnić wyśrubowanych norm rozporządzenia metanowego. I polskich spółek nie będzie stać na zapłacenie wysokich kar. Za chwilę zniknie 200 tysięcy miejsc pracy na Śląsku oraz 11 kopalń! - przestrzega Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich posłów ze Śląska, żeby zaczęli się zastanawiać, co się stanie na Śląsku, jeśli wejdzie dyrektywa metanowa, bo to są setki tysięcy miejsc pracy. Tu jest mnóstwo ludzi młodych, i jak nie będzie tych miejsc pracy w górnictwie, to nie będzie ich za chwilę nigdzie. Rynek pracy zaczyna się kurczyć. Już słyszymy na przykład o zwolnieniach w motoryzacji. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich parlamentarzystów, szczególnie ze Śląska, by przestali się kłócić i wsparli nas w obronie miejsc pracy - wzywa Bogusław Hutek.

Wiadomo przecież, że górnictwo to nie tylko kopalnie, ale również cała rzesza firm, które dostarczają do kopalń różnego rodzaju wyroby i świadczą dla nich usługi. Kwestia rozporządzenia metanowego spędza także sen z powiek przedstawicielom górniczego zaplecza.

W sprawie emisji metanu trzeba być ponad politycznymi podziałami

Tego typu apele przyniosły skutek. 25 marca 2023 roku z inicjatywy liderów śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Kadry odbędzie się bowiem spotkanie z europarlamentarzystami z woj. śląskiego oraz z prezesami Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Celem spotkania jest omówienie i przyjęcie planu wspólnych działań mających na celu zablokowanie szkodliwych zapisów unijnego rozporządzenia metanowego. W ocenie związkowców i pracodawców wdrożenie tego aktu prawnego w aktualnie proponowanym kształcie oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, zarówno węgla energetycznego, jak również koksowego. Zapisy tego dokumentu nakładają bowiem na kopalnie rygory niemożliwe do spełnienia. Nie istnieją technologie wychwytywania metanu, które pozwoliłyby spełnić wymogi stawiane przez autorów rozporządzenia.

- Trzeba być w tej sprawie ponad podziałami - podkreśla jeden z inicjatorów spotkania Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

- Liczymy, że spotkanie z europosłami nie skończy się na słowach i deklaracjach. Czekamy na konkretne działania polityków, których zadaniem jest reprezentowanie nas w Parlamencie Europejskim, w unijnych instytucjach - dodaje.

Jeśli rozporządzenie zostałoby przyjęte w obecnym kształcie, wówczas nawet dwie trzecie kopalń Polskiej Grupy Górniczej będzie musiało zostać zamkniętych już w 2027 roku. To samo czekałoby w dalszej kolejności kopalnie JSW. Około 80 proc. wydobywanego w Polsce węgla pochodzi z pokładów metanowych.

Polska i Polacy nie poradzą sobie bez węgla z naszych kopalń

Aktywny jest również związek zawodowy Sierpień 80, który 24 marca o godzinie 12.00 organizuje demonstrację przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

„Przyjęcie przez UE, norm emisji metanu oznaczają także problemy dla innych. Po górnikach przyjdzie kolej na transport i rolnictwo. Hodowla bydła i produkcja mleka, to ogromna część emisji metanu. Eurobiurokraci i ekoterrorystyczni szaleńcy, już sobie ostrzą zęby na zakaz produkcji mięsa i mleka. To nie jest tylko nasza - górników sprawa. Polska i Polacy nie poradzą sobie bez węgla z naszych kopalń. Nie bądźcie obojętni, wobec losu, jaki szykują Nam euroidioci. Musimy walczyć razem, póki nie jest za późno” - alarmuje Sierpień 80.

Trzeba pamiętać, że wprowadzenie unijnych rozwiązań w zakresie emisji metanu w proponowanym kształcie może również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, bowiem polska energetyka będzie musiała szukać węgla z importu do czasu wprowadzenia rozwiązań alternatywnych dla energetyki węglowej.

- Jeżeli zamknięto by kopalnie, to skazano by Polskę na import węgla kamiennego z Azji, Afryki i obu Ameryk w ilościach około 60 mln ton na rok przez co najmniej najbliższych 30 lat - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.