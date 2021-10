Wybory w Czechach raczej nie pomogą w sprawie Turowa. Praga ma większy problem

Według premiera Mateusza Morawieckiego brak porozumienia z Czechami w sprawie konfliktu o kopalnię w Turowie wynikał z gorącej przedwyborczej atmosfery u naszego południowego sąsiada. Jednak i po wyborach o kompromis w tej sprawie może nie być łatwo. A na pewno nie dojdzie doń szybko.

Polska czeka na nowy rząd

Długie negocjacje

Spór o kopalnie

Wariant, że Andrej Babisz pozostanie premierem wciąż jest zatem możliwy, chociaż dość mało prawdopodobny. Koalicja Spolu tuż po wyborach podpisała z drugim blokiem wyborczym PirSTAN (Partia Piratów i samorządowcy) memorandum o woli utworzenia rządu. Z drugiej strony, jak twierdzą analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich, w ugrupowaniach należących do niej pojawiały się przed wyborami głosy sygnalizujące otwartość na współpracę z ANO, np. jeśli Babisz nie byłby premierem. Możliwym, chociaż też niezbyt prawdopodobnym wariantem jest zatem pozostania partii Babisza przy władzy (w ramach koalicji) z premierem Petrem Fialą (liderem ODS – największej partii tworzącej Spolu).Najbardziej prawdopodobne jest utworzenie - zgodnie ze wspomnianym memorandum - rządu przez koalicję Spolu i PriSTAN. Także z Petrem Fialą jako premierem.Polski rząd wyraża nadzieję, że z nową czeską ekipą łatwiej będzie rozwiązać problem Turowa. - Na pewno mamy duże nadzieje na współpracę. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądał proces tworzenia rządu, ale jeżeli ta zwycięska koalicja Spolu będzie go współtworzyć, to bardzo liczymy na współpracę z nowym rządem, jeszcze intensywniejszą niż do tej pory - komentował czeskie wybory wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, cytowany przez wPolityce.pl.- To jest koalicja, w której największa partia, ODS, to jest nasz partner w Europie - są członkami partii EKR w Parlamencie Europejskim - podkreślał.Tyle że droga do utworzenia rządu będzie długa, a - ze względu na potencjalny udział w koalicji Partii Piratów, która dość mocno stawia na spawy środowiskowe - negocjacje z nim wcale nie muszą okazać się łatwiejsze. Piraci zdobyli wprawdzie mniej głosów niż oczekiwano, zapewne nie otrzymają w końcowym rozdaniu kluczowych resortów, ale jako języczek u wagi mogą w kwestiach programowych wygrać w nowym rządzie znacznie więcej, niż wynikałoby to z prostej wyborczej arytmetyki.Dlaczego poczekamy na czeski rząd? Po pierwsze ze względu na deklaracje prezydenta Milosza Zemana o desygnowaniu na premier lidera największej partii. Andrej Babisz zyska czas na negocjacje, które jednak najprawdopodobniej zakończą się fiaskiem. To jednak odwlecze powstanie nowego gabinetu.Po drugie nie wiadomo, kiedy dojdzie do desygnowania lidera ANO na premiera – 77-letni prezydent Milosz Zeman trafił w niedzielę (10 października) do szpitala, jak podają media - na oddział intensywnej terapii.Wprawdzie tuż przedtem (a już po wyborach) prezydent Zeman spotkał się z Babiszem, jednak, jak informował wcześniej rzecznik prezydenta Jirzi Ovczaczek, spotkanie nie miało mieć nic wspólnego z powyborczymi negocjacjami, które mają rozpocząć się w środę. W podobnym świetle swoje spotkanie z prezydentem przedstawiał Babisz.Czeka nas zatem co najmniej kilka tygodni politycznych negocjacji (co najmniej, bo po ostatnich wyborach do Izby Poselskiej budowanie koalicji trwało aż pół roku), w czasie których sprawa Turowa, która - jak wiele na to wskazuje nie jest w Czechach traktowana jako problem pierwszoplanowy - zostanie odstawiona na boczny tor.Spór między Polską a Czechami rozgorzał na dobre w marcu 2021 r., kiedy Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce dotyczącą rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, wskazując na negatywny wpływ kopalni na poziom wód gruntowych w regionie przygranicznym.Ponadto Polska miała nie przekazać stronie czeskiej pełnych informacji w związku z procedurą wydawania pozwolenia na wydobycie do 2026 r., co nasi południowi sąsiedzi uznali za naruszenie Traktatu o Unii Europejskiej.TSUE zdecydował we wrześniu 20201 r., że Polska będzie musiała płacić po pół miliona euro za każdy kolejny dzień do chwili podporządkowania się majowej decyzji TSUE o zawieszeniu wydobycia w kopalni Turów. Czternaście rund polsko-czeskich negocjacji nie przyniosło w tej sprawie porozumienia, którego efektem miałoby być wycofanie przez Czechy skargi z Trybunału.