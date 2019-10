Wybory wyborami, potrzeby górnictwa i tak są znane

Górnictwo przede wszystkim potrzebuje konsekwentnie realizowanych inwestycji, żeby móc w kolejnych latach zapewnić energetyce konwencjonalnej taką ilość węgla, jakiej polskie elektrownie będą potrzebować. Import węgla do Polski wyniósł w 2018 roku niemal 20 mln ton. Nowy rząd będzie musiał szybko usiąść do stołu z przedstawicielami górniczych związków i omówić najważniejsze kwestie, w tym wypracować model zmian organizacyjnych w sektorze, który zostanie wcielony w życie.

Zmiany (w tym organizacyjne) to konieczność

O poziomie wydobycia węgla będzie decydować konkurencyjność polskich kopalń. Trudno bowiem zadekretować, że w danym roku wydobędziemy tyle bądź tyle surowca, jeżeli na przykład węgiel z importu będzie znacznie tańszy. A zatem kwestie zmian organizacyjnych muszą być szybko rozważone i określone postulaty należy wcielić w życie. Żeby nie okazało się, że dekoniunktura w sektorze węglowym znowu nas zaskoczyła.Nie brak też opinii, że z perspektywy globalnego rynku - charakteryzującego się cyklicznością koniunktury - obecny stan cen i zapotrzebowania na węgiel kamienny daje polskiej gospodarce możliwość dokończenia procesu restrukturyzacji i unowocześnienia kopalń, a przy tym otwiera perspektywy rozwojowe dla nowych inwestycji. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, wskazuje, że na węglowym rynku trwa obecnie zażarta walka.- Obecnie trwa walka o to, czy Polska, która jeszcze długo będzie bazować na węglu, będzie jego producentem czy głównie rynkiem zbytu - zaznacza Jerzy Markowski.A zatem: inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje. A także wprowadzenie zmian organizacyjnych i podnoszenie wydajności. Innej drogi nie ma, aby rodzime górnictwo utrzymało się na powierzchni. Jest też kwestia systemów górniczych wynagrodzeń i generalnie płac w sektorze węglowym. Coraz częściej w branży można usłyszeć, że bez podwyżek sama się ona zwinie, bo zabraknie w kolejnych latach rąk do pracy pod ziemią. Górnictwo przestało być bowiem atrakcyjnym zawodem dla młodych ludzi, co będzie w kolejnych latach generować olbrzymie problemy.Czytaj także: Czy wezmą przykład z kopalni Silesia?