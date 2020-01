Wydajność i inwestycje, oto recepta na trudny czas dla górnictwa

Polskie górnictwo czeka trudny rok 2020, a kolejne lata wcale nie zapowiadają się na łatwiejsze. Trzeba konsekwentnie realizować inwestycje i zmierzać ku większej wydajności. - Na pewno pozytywne jest to, że obserwujemy wzrost nakładów inwestycyjnych w spółkach węglowych - ocenia dla portalu WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog z Politechniki Śląskiej.

Zagrożeń nie brakuje

W każdym z trzech zakładów górniczych Tauron Wydobycie uruchomiono w listopadzie 2019 roku nową ścianę wydobywczą. Ich zdolność produkcyjna to około 10-13 tysięcy ton węgla kamiennego na dobę. Uruchomienie ścian pozwoli kopalniom grupy na zwiększenie produkcji węgla handlowego. Wartość całego realizowanego programu inwestycyjnego na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł. Tylko w 2019 roku nakłady na inwestycje szacowane są na ponad 300 mln zł.- Kiedyś może zabraknąć prądu w gniazdkach, jeżeli dojdzie do jakichś wielkich problemów w górnictwie - wskazuje prof. Krystian Probierz. - A zatem dobrze, że spółki inwestują i starają się zwiększać wydajność - dodaje prof. Probierz.Węgiel w UE jest na cenzurowanym, prowadzona jest polityka dekarbonizacji. Produkcja węgla w Europie od 1990 r. do 2018 r. spadła o 56 proc. - o ponad 600 mln ton.Z drugiej strony mamy do czynienia z pozorną dekarbonizacją z powodu częstych przypadków tzw. ucieczki emisji (carbon leakage), prowadzącej do pogorszenia się bilansu handlowego gospodarek Europy i wspierającej rozwój w takich krajach pozaeuropejskich, które nie wypełniają standardów ochrony środowiska.Zobacz także: Tomasz Rogala, prezes PGG: transformacja górnictwa musi uwzględniać łańcuch wartości - Wzrost emisji dotyczy przede wszystkim Azji, a krytycznym problemem Europy staje się carbon leakage, ucieczka przemysłu z UE - zaznacza Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.W 2018 roku ujemny bilans handlowy Unii Europejskiej wobec Chin wyniósł 175 mld euro, o 7 mld euro więcej niż rok wcześniej. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest dla górnictwa bardzo poważnym zagrożeniem.- Co gorsza jest ona absolutnie nieprzewidywalna, na dużo wyższym poziomie niż wszystkie zagrożenia geologiczno-górnicze pod ziemią - podkreśla Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, a zarazem prezydent Euracoal.Najistotniejsze dla przedstawicieli branży węglowej jest pytanie o decyzje polityczne, bowiem właśnie na ich podstawie kształtować będą zakres potrzebnych inwestycji.- Największe zagrożenia dla rodzimego górnictwa występują oczywiście w kwestiach dotyczących polityki klimatycznej UE, która postanowiła niszczyć już nie tylko węgiel kamienny, ale również węgiel brunatny - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Stąd zagrożenie dla powstania nowej odkrywki Szczerców dla Elektrowni Bełchatów. Atakowana jest również ropa. Inne zagrożenie to znaczący import węgla i patologiczna sytuacja, w której spółki kontrolowane przez Skarb Państwa lub spółki od nich zależne zajmują się sprowadzaniem węgla z zagranicy, co rujnuje nasz rynek - zaznacza Bogusław Ziętek.Należy zmierzać w kierunku tzw. czystych technologii węglowych, do czego zmusza nas polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Dlatego istotne są między innymi wszelkie badania związane z wychwytem i zagospodarowaniem dwutlenku węgla w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. W polskiej energetyce zrobiono bardzo wiele, zważywszy że sprawność oddawanych i będących teraz w budowie bloków węglowych sięga 50 procent, co znacząco przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla.Poniesiono również duże nakłady finansowe dla ograniczenia emisji pyłów czy też tlenków siarki i azotu (instalacja filtrów czy też układów odsiarczania).- Szans dla górnictwa węglowego należy też upatrywać w karbochemii, w przetwórstwie węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.Sporo mówi się u nas między innymi o zgazowaniu węgla. Są podpisane listy intencyjne między Grupą Tauron a Grupą Azoty, poza tym o instalacji zgazowania węgla na potrzeby karbochemii myślą też w Polskiej Grupie Górniczej. Być może przy kopalni Bogdanka powstanie instalacja zgazowania węgla - w tym przypadku akurat na potrzeby produkcji energii elektrycznej (tak zwany układ gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla - ang. IGCC).- W Głównym Instytucie Górnictwa oraz Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla prowadzono i prowadzi się liczne prace dotyczące problematyki zgazowania węgla - podkreśla prof. Prusek. - Szacuje się, że dla zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu chemicznego (ok. 2,5-3 mld sześc. gazu rocznie) trzeba byłoby zgazować od 7 do 8 mln ton węgla.- A zatem obranie kierunku na karbochemię stworzyłoby naprawdę znaczący rynek dla producentów węgla - zaznacza prof. Stanisław Prusek.W świecie, poza Unią Europejską, węgiel jako paliwo ma się całkiem dobrze. W 2018 roku światowe inwestycje w produkcję węgla wzrosły o 2 proc. do poziomu ok. 80 mld dolarów i odnotowano je w niemal wszystkich głównych regionach produkcyjnych.- Przewiduje się, że produkcja węgla wzrośnie w skali globalnej w ciągu najbliższych trzech lat, a zwiększenie mocy produkcyjnych nastąpić ma przede wszystkim w Indiach oraz w Indonezji - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. - Global Data sugeruje, że produkcja węgla w Indiach, Indonezji i Australii ma wzrastać w tempie 10,9 proc., 3,9 proc. i 2,3 proc. rocznie odpowiednio w latach 2018-2022. Wysoki wzrost w przypadku Indii ma się przełożyć na zmniejszenie zależności kraju od importu tego surowca. W latach 2019-2022 rozpocznie działalność ponad 300 kopalń węglowych, z czego 92 są obecnie w budowie, a pozostałe w różnych fazach rozwoju - podkreśla prezes Olszowski.Przykładowo nakłady inwestycyjne na nowe moce produkcyjne węgla w 2018 roku wynosiły ok. 45 mld dolarów w Chinach oraz 20 mld dolarów w Indiach. Wzrostowi światowej produkcji węgla towarzyszy zwiększenie się jego wymiany handlowej. Globalny handel morski węglem w roku 2018 osiągnął 1,2 mld ton i wzrósł o 4,6 proc. w stosunku do roku 2017.- Mając na uwadze ciągły wzrost światowej produkcji i konsumpcji węgla, jak również plany i prognozy wskazujące na to, że ten trend będzie utrzymany w przyszłości, należy stwierdzić, że polityka dekarbonizacji Unii Europejskiej nie ma zupełnie znaczenia w skali globalnej - podsumowuje prezes GIPH Janusz Olszowski.Czytaj również: Konflikt na Bliskim Wschodzie: wzrosną ceny ropy i gazu. Będzie większe zapotrzebowanie na stal