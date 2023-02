Wydobycie węgla spada. Polska będzie się dalej uzależniać od importu

Dla wszystkich, którzy liczyli, że w roku 2022 uda się choć trochę zwiększyć krajowe wydobycie węgla, najnowsze dane są dużym rozczarowaniem. Zamiast wzrostu mamy bowiem spadek.

Jak pokazują dane katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton.

Nie udało się nam odwrócić niekorzystnego trendu.

Niedawno wiele się u nas mówiło o konieczności zainwestowania w wydobycie węgla i odbudowania branży, jednak oprócz deklaracji właściwie w tej sprawie nie zrobiono nic.

- Wydobycie węgla kamiennego leci u nas na łeb na szyję. - I to jest trend ostatnich trzydziestu lat - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

W takich realiach posiłkujemy się surowcem z importu. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że w 2022 roku zaimportowano do Polski ogółem ok. 19,4 mln ton węgla kamiennego.

Efekty inwestycji w górnictwie są widoczne dopiero po pewnym czasie

W ostatnim czasie ze środowiska górniczego płyną postulaty, żeby długookresowo zainwestować w zwiększanie wydobycia w polskich kopalniach. Jednak na razie nic takiego nie ma miejsca. Trzeba tu zaznaczyć, że efekty inwestycji w górnictwie są widoczne dopiero po pewnym czasie, nie od razu. Uruchomienie nowej ściany wydobywczej to koszt przeszło 200 mln zł, a czas realizacji to około półtora roku.

Jest przy tym w branży górniczej oczekiwanie na zaktualizowaną Politykę energetyczną Polski do 2040 roku. W sektorze liczą, że rola węgla wzrośnie i że zostanie on paliwem przejściowym.

Zobacz relację z całej naszej debaty, w której uczestniczyli: Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.

- Węgiel zostanie z nami na dłużej - mówi portalowi WNP.PL Marcin Roszkowski. - Dlatego że szeroko pojęty system energetyczny jest największą budowlą w Polsce. Jego zmiana nie jest możliwa z dnia na dzień tak, jakby niektórzy rewolucyjnie chcieli to zaordynować. To się po prostu fizycznie nie zdarzy - dodaje.

Na rynku krajowego górnictwa obserwujemy jedynie inwestycje odtworzeniowe

- Natomiast patrząc nie z perspektywy tej czy kolejnej zimy, tylko rzeczywiście dekady, czy dwóch dekad do przodu, to udział węgla w miksie energetycznym będzie malał. Natomiast to jest coś innego niż krajowe wydobycie, które spada szybciej, niż spada zapotrzebowanie na energię elektryczną czy ciepło pochodzące z węgla - zauważa Marcin Roszkowski.

- Jedyne inwestycje, które teraz obserwujemy na rynku krajowym, to tylko inwestycje odtworzeniowe. Raczej ciężko będzie utrzymać potencjał wydobywczy w kraju - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - To będzie trudne w polskich realiach. Niestety będziemy się uzależniać dalej od importu węgla - przewiduje.

W świecie, poza UE, trend jest odwrotny - wydobycie węgla wzrasta. W 2022 roku wydobyto aż około 8 mld 400 mln ton węgla. W tym roku to wydobycie może być jeszcze wyższe, zważywszy choćby na plany Chin, Indii czy Indonezji.