Wydobycie węgla w Polsce nadal spada. Zatrudnienie w górnictwie również

Polskie kopalnie we wrześniu wydobyły 3,8 mln ton węgla kamiennego, a sprzedały 3,7 mln ton. Miesięczna produkcja i sprzedaż krajowego surowca należały historycznie do najniższych - wynika z danych ARP. Mniej węgla było jedynie w maju 2020 r., kiedy kopalnie dotknęła pandemia.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. wielkość krajowego wydobycia węgla kamiennego wyniosła ok. 39,5 mln ton wobec ok. 40,9 mln ton w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r.

Sprzedaż węgla w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. zbliżyła się do 40,4 mln ton wobec ok. 42,8 mln ton przed rokiem.

Na koniec września br. kopalnie zatrudniały 74,9 tys. osób, wobec 74,7 tys. miesiąc wcześniej oraz niespełna 77,9 tys. osób przed rokiem.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, 2 listopada opublikował dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w dziewiątym miesiącu 2022 r.

Zarówno wydobycie, jak i sprzedaż były we wrześniu znacząco niższe od wyników sprzed roku, kiedy wydobycie sięgnęło 4,5 mln ton, a sprzedaż przekroczyła 5,1 mln ton.

Wrześniowa wielkość wydobycia jest zbliżona do sierpniowej (również 3,8 mln ton), jednak sprzedaż była mniejsza niż miesiąc wcześniej o ok. 300 tys. ton (w sierpniu 4 mln ton).

Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego nadal spadają

Jak wynika z danych ARP, w ciągu trzech kwartałów tego roku wielkość krajowego wydobycia węgla kamiennego wyniosła ok. 39,5 mln ton wobec ok. 40,9 mln ton w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r., a sprzedaż zbliżyła się do 40,4 mln ton wobec ok. 42,8 mln ton przed rokiem.

Stan zapasów węgla w końcu września tego roku był znacząco niższy w odniesieniu do września 2021 r., kiedy na zwałach leżało przeszło 3,7 mln ton niesprzedanego surowca. W końcu września br. stan zwałów wynosił ok. 1,1 mln ton, wobec 1 mln ton miesiąc wcześniej.

Miesięczne statystyki ARP dostępne w prowadzonym przez Agencję portalu Polski Rynek Węgla obejmują okres od początku 2007 roku. W tym okresie tylko raz miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla były niższe niż obecnie. W maju 2020 r., gdy kopalnie ograniczyły produkcję w związku z pandemią, wydobycie wyniosło blisko 3,2 mln ton, a sprzedaż ponad 3,4 mln ton. W normalnych warunkach tegoroczny wrzesień jest rekordowy pod względem niskiego poziomu wydobycia i sprzedaży.

W 2022 r. zatrudnienie w górnictwie spadło o 2,6 tys. osób

Na koniec września br. - jak podała w środę ARP - kopalnie zatrudniały 74,9 tys. osób, wobec 74,7 tys. miesiąc wcześniej oraz niespełna 77,9 tys. osób przed rokiem. Od początku tego roku do końca września zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się o ok. 2,6 tys. osób - pracownicy odeszli na emerytury lub skorzystali z ustawowych osłon socjalnych. Jednak w samym wrześniu więcej osób przyjęto do pracy niż z niej odeszło.

W sierpniu i wrześniu br. wielkość krajowego wydobycia węgla (3,8 mln ton) była mniejsza niż w dwóch poprzednich miesiącach (4 mln ton w lipcu i 4,4 mln ton w czerwcu), spadła także wielkość sprzedaży, która w poprzednich dwóch miesiącach wynosiła ok. 4,2 mln ton, a w sierpniu 4 mln ton. W maju br. produkcja i sprzedaż węgla wyniosły ok. 4,5 mln ton. Cała bieżąca produkcja trafiła do odbiorców.

Rekordowy w tym roku poziom miesięcznej produkcji, rzędu 5,5 mln ton, polskie kopalnie zanotowały w marcu, kiedy wydobycie węgla było najwyższe od 3,5 roku. W kwietniu wyprodukowano niespełna 4,7 mln ton surowca.

Przedstawiciele spółek węglowych wskazują, że - mimo olbrzymiego popytu na węgiel, szczególnie opałowy - skokowe zwiększenie jego wydobycia w krótkim czasie jest niemożliwe, ponieważ inwestycje górnicze są czasochłonne i kosztowne. Kopalnie informują również o trudnościach geologicznych oraz związanych z naturalnymi podziemnymi zagrożeniami.

Obecny wzmożony popyt na krajowy węgiel wynika m.in. z szybujących cen tego surowca na międzynarodowych rynkach, a także z zablokowania możliwości importu węgla z Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę.