Wydobywają taki węgiel, że na razie mogą spać spokojnie

W krajach Unii Europejskiej złoża węgla koksowego są na wyczerpaniu, stąd UE jest zmuszona importować z krajów trzecich większość potrzebnego jej surowca. Unijne huty stali zużywają rocznie 37 mln ton koksu, do którego wyprodukowania potrzeba 53 mln ton węgla koksowego. Do wytworzenia 1 tony głównego półproduktu w hutnictwie stali, tzw. surówki hutniczej, potrzeba aż pół tony tego rodzaju węgla.

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej. Pandemia koronawirusa mocno zachwiała rynkiem stali i koksu w Europie i świecie, co uderzyło również w wyniki JSW.Ożywienie w gospodarce pozwala w JSW spoglądać w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Odbicie kursu akcji JSW wspiera również wzrost cen węgla koksowego na rynku australijskim do ok. 130 dolarów za tonę. Oczywiście ponowne wpisanie węgla koksowego na unijną listę surowców strategicznych również mocno poprawiło atmosferę wokół JSW.Będzie jej bowiem łatwiej o finansowanie różnych projektów. JSW jest spółką mocno podatną na wahania koniunktury w gospodarce światowej. Przykład pandemii koronawirusa dobitnie o tym przypomniał.Należy również mieć na uwadze to, że koncerny hutnicze w UE będą z biegiem czasu starały się produkować stal bez koksu. Na razie wydaje się to dość odległe, bowiem taka produkcja jest o wiele droższa. Jednak jest nastawienie w kierunku wodoru. I być może ta rewolucja może się dokonać za jakieś dwadzieścia lat. Przez to możliwe też będzie wychodzenie koncernów hutniczych poza Unię.Zobacz też: Nie mamy alternatywy dla węgla