Wydobywanie węgla do 2049 roku to abstrakcja

Rok 2049 to jest abstrakcja. Sami górnicy wiedzą, że nie będzie już kim fedrować na kopalniach - zaznacza w rozmowie z WNP.PL prof. Jerzy Buzek, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były premier.

Prof. Jerzy Buzek wskazuje, że górnictwo przestało już być super atrakcyjnym zawodem.

Według byłego premiera w latach 30. XXI wieku nie będzie już komu pracować w kopalniach.

Wydobywanie węgla w Polsce aż do 2049 roku ma być w praktyce nierealne.

Koszty w przyszłości mogą być horrendalne dla polskiego górnictwa na Górnym Śląsku

Mamy umowę społeczną dla górnictwa, która w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy nie doczekała się notyfikacji w Komisji Europejskiej. W tej umowie zaznaczono między innymi, że będziemy w Polsce odchodzić od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku. Co pan o tym sądzi?

- Rząd nie zabierał się poważnie do notyfikacji. Żadnych negocjacji nie było. Jestem przekonany, że jeżeli będzie poważna rozmowa i dialog w Unii Europejskiej, to jesteśmy w stanie przekonać do swoich postulatów. Natomiast rok 2049 to jest abstrakcja. Sami górnicy wiedzą, że nie będzie już kim fedrować na kopalniach.

Mało tego, kończą się zasoby. I jak jest coraz gorszy jakościowo węgiel, to koszty rosną. Rośnie również często zagrożenie, zwłaszcza metanowe. Chciałbym tu odpukać, żebym nie powiedział tego w złą godzinę. Ale to wszystko składa się na koszty i te koszty w przyszłości mogą być horrendalne dla polskiego górnictwa - tutaj na Górnym Śląsku, gdzie eksploatujemy już ze dwieście lat węgiel kamienny.

Powinniśmy cały czas pamiętać, co nam to górnictwo dało przez dziesięciolecia

Szmat czasu...

- To strasznie długo. I zamknęliśmy w międzyczasie kilkadziesiąt kopalń. Zamykanie kopalń, odchodzenie od wydobycia, zamknięcie tzw. ruchu na kopalni, to jest normalna rzecz.

Teraz dotyczy to kopalń na Górnym Śląsku, bowiem w Zagłębiu Dąbrowskim to się praktycznie dokonało. Mamy oczywiście możliwości eksploatacji przez Bogdankę w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Ale 2049 rok... To się samo rozwiąże poprzez to, że w latach 30-tych już nie będzie komu pracować na kopalniach. To bowiem przestał być super atrakcyjny zawód i nad tym boleję.

Dlaczego?

- Bowiem my - wychodząc z górnictwa - powinniśmy cały czas pamiętać, co nam to górnictwo dało oprócz wielkich pieniędzy przez dziesięciolecia. W zasadzie od dwudziestolecia międzywojennego Polska buduje swoją siłę na górnictwie. I to jest ogromna wartość, którą zdobyliśmy dzięki górnictwu.

To specyficzny zawód, gdzie trzeba się cały czas zmagać z siłami natury.

- Jest też etos pracy - pracy zbiorowej - nieprawdopodobnie wysoki. Wzajemnej odpowiedzialności za siebie, czyli jest pewne kulturowe odniesienie do samego procesu pracy. Powinniśmy to zachować, powinniśmy dbać o trwałość tego przekazu, który dają nam górnicy, którzy wychodzą już z kopalń. Będą się zajmowali innymi zajęciami. Ale ich etos pracy powinniśmy zachować.