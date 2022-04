Wygląda na to, że Bielszowice pofedrują dłużej

Dzisiaj, to jest w piątek 15 kwietnia 2022 roku, w Polskiej Grupie Górniczej przyjęto wnioski z prac zespołu powołanego w ramach umowy społecznej, który zajmował się kwestią przyszłości kopalni Bielszowice. Rekomendacja zespołu jest jednoznaczna. Kopalnia Bielszowice jako samodzielny ruch powinna funkcjonować co najmniej do roku 2028, koncentrując się na wydobyciu bogatych złóż węgla koksowego - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Bogusław Ziętek wskazuje, że przy obecnych i przewidywanych cenach węgla koksowego oraz rynku zbytu dla tego węgla w Europie przyszłość kopalni Bielszowice jest niezagrożona.

- Rekomendacja zespołu trafi teraz do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które podejmie w tej sprawie decyzję - zaznacza Bogusław Zietek. - Nie wyobrażam sobie, żeby w obecnych warunkach decyzja mogła być inna, niż wydłużenie funkcjonowania kopalni Bielszowice do roku 2028.

Pierwszy etap walki o kopalnię Bielszowice za nami. A przed nami przypilnowanie tego, aby 150 mln ton w zasobach tej i sąsiedniej kopalni Halemba zostało wydobytych, dając pracę wielu tysiącom ludzi zatrudnionym w Bielszowicach oraz Halembie. Liczymy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych bezzwłocznie podejmie decyzję o wydłużeniu żywotności kopalni Bielszowice - dodaje Bogusław Ziętek.

Czytaj także: W górnictwie trzeba dać zielone światło prywatnym inwestorom