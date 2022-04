Wyniki Famuru rozczarowały inwestorów

Ponad 4 proc. tracą notowania Famuru w trakcie wtorkowej sesji. To efekt rozczarowujących wyników za IV kwartał 2021 roku. Notowaniom spółki nie pomogła też decyzja o niewypłaceniu dywidendy za 2021 rok.

W czwartym kwartale strata wyniosła 74 mln zł wobec 35 mln zł zysku rok wcześniej. Było to następstwo rozpoznania 95 mln zł odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości firmy przypisanej do segmentu maszyn górniczych (zdarzenie o charakterze jednorazowym i niepieniężnym).



W całym 2021 roku producent maszyn górniczych odnotował 34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 185 mln zł rok wcześniej.

Wycenie spółki nie pomaga decyzja o niewypłaceniu dywidendy za 2021 rok. Zyski z tego roku mają zostać wykorzystane na potencjalne przejęcia w sektorze OZE oraz zabezpieczenie płynności spółki.



Famur dokonuje reorganizacji swojej działalności w kierunku źródeł niskoemisyjnych. Do 2024 roku udział przychodów powiązanych z energetyką konwencjonalną ma spaść poniżej 30 proc.



- Rok 2021 to punkt zwrotny w rozwoju grupy Famur otwierający nowe ścieżki rozwoju w kierunku zielonych technologii. Zbudowane kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, baza zasobów oraz silna pozycja finansowa, pozwolą na dopasowanie profilu działalności grupy do zmian otoczenia gospodarczego, przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu - napisano w sprawozdaniu spółki.

Najgorzej z MWIG40