Wyniki JSW poniżej bankowych oczekiwań

Analitycy BM mBanku obniżyli rekomendację dla JSW z "kupuj" do "trzymaj". Cenę docelową jednej akcji obniżyli do 23,32 zł z 28,04 zł.

Analitycy BM mBanku wskazują, że wyniki operacyjne za IV kw. 2019 znajdują się poniżej ich dotychczasowych oczekiwań oraz zapowiedzi zarządu, jakie jeszcze były stawiane przy wynikach za kwartał trzeci.



Słabiej od oczekiwań w końcówce roku wypadła produkcja węgla ogółem (3,9 mln ton vs. oczekiwane 4,2 mln ton, 14,8 mln ton w całym 2019 roku przy założeniach zarządu powyżej 15 mln ton), proporcja produkcji węgla koksowego (jedynie 66 proc. w IV kw. przy oczekiwaniach powyżej 70 proc.) oraz wzrost zapasów do 1,8 mln ton (przy oczekiwaniach zarządu na stabilizację na poziomie z końca III kw. 2019).

- Grupa ponadto w IV kw. sprzedawała węgiel koksujący i koks z odpowiednio 10-proc. i 6-proc. dyskontem do rynkowych notowań. Słabsze dane operacyjne za IV kw. implikują, że nasza prognoza wyniku EBITDA na IV kwartał 2019 musi zostać zrewidowana w dół z około +200 mln zł do -45 mln zł. Dodatkowo oznacza to, że w IV kw. Grupa nadal w szybkim tempie konsumowała wcześniej wypracowane nadwyżki finansowe – czytamy w rekomendacji.



Według szacunków analityków gotówka netto na koniec 2019 roku spadnie do 1,3 mld zł (11 zł/akcję) z zakładanych wcześniej 1,9 mld zł.



- Obniżamy nasze prognozy na lata 2019-20 o słabsze założenia odnośnie produkcji i udziału węgla koksującego w urobku oraz wyższe zapasy. Obniżamy naszą cenę docelową z 28,04 zł/akcję do 23,32 zł/akcję oraz rewidujemy w dół naszą rekomendację z kupuj do trzymaj – piszą analitycy BM mBanku.

Słabe wyniki produkcyjne w IV kw. mimo wzrostu liczby ścian