Wyrok śmierci dla polskich kopalni i 200 tys. miejsc pracy może zapaść szybko

Jeśli przestanie istnieć branża wydobywcza, zarobią importerzy, którzy nie będą obciążeni parapodatkiem z tytułu emisji metanu - podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek wskazuje, że dzisiaj, kiedy prace legislacyjne nad dyrektywą metanową dobiegają końca, wszyscy się obudzili i zabrali za komentowanie.

Wszyscy, poza posłami z Górnego Śląska. Pan premier Morawiecki też milczy - zauważa Bogusław Hutek.

Jego zdaniem, jeśli politycy nie wezmą się do pracy, wyrok na górnictwo i na 200 tysięcy miejsc pracy zapadnie bardzo szybko.

Rządzący nie zrobili nic, aby zablokować wejście w życie dyrektywy metanowej

- Kiedy miesiąc temu wspominałem o zagrożeniach wynikających z unijnej dyrektywy metanowej, mało kto na ten temat się wypowiadał. Teraz o sprawie mówią niemal wszyscy, tylko mało kto cokolwiek robi - zaznacza przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek w swoim felietonie w "Solidarności Górniczej". - Jeszcze w 2020 roku premier Mateusz Morawiecki, komentując forsowany przez Brukselę pakiet Fit for 55, zapewniał nas, że Polska będzie objęta derogacją, a więc wyłączeniem z konieczności podporządkowania się niektórym jego zapisom. Dzięki zgodzie Unii Europejskiej na to, by Polska realizowała plan osiągnięcia „neutralności klimatycznej” we własnym tempie, polskie kopalnie miały funkcjonować do roku 2060 - zaznacza Bogusław Hutek.

Wskazuje przy tym, iż szybko okazało się, że to niemożliwe i że tak się nie stanie. W wynegocjowanej potem umowie społecznej regulującej zasady transformacji sektora wszyscy zgodzili się na harmonogram przewidujący stopniowe wygaszanie kopalń do 2049 roku.

- Pod umową widnieją podpisy przedstawicieli strony rządowej. Ale co z tego, skoro dziś przekonujemy się, iż rządzący, podpisując umowę, jednocześnie nie zrobili nic, by zablokować wejście w życie dyrektywy metanowej - wskazuje Bogusław Hutek.

Limit 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla dla kopalń wydobywających węgiel energetyczny jest niemożliwy do spełnienia

- Przypomnę, że dyrektywa nakłada na zakłady emitujące metan absurdalne ograniczenia. Limit 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla od 2027 roku dla kopalń wydobywających węgiel energetyczny jest niemożliwy do spełnienia - podkreśla Bogusław Hutek. - To mogłoby być 9 czy 10 ton, ale nie 5. Nie wiem też, co z Jastrzębską Spółką Węglową. Tamtejsze kopalnie wydobywają węgiel koksowy, który sama Unia uznała za surowiec strategiczny. Skoro tak, JSW w ogóle nie powinna podlegać nowemu prawu - dodaje Hutek.

- Nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć - przyznaje Bogusław Hutek. - Zapotrzebowanie na węgiel nie zniknie przecież z dnia na dzień. Jeśli przestanie istnieć branża wydobywcza, zarobią importerzy, którzy nie będą obciążeni parapodatkiem z tytułu emisji metanu. Być może taki jest ukryty cel pomysłodawców dyrektywy metanowej oraz tych, którzy jej się nie przeciwstawiają, kto wie... - zastanawia się Bogusław Hutek.

- Dzisiaj, kiedy prace legislacyjne nad dyrektywą metanową dobiegają końca, wszyscy się obudzili i zabrali za komentowanie. Wszyscy, poza posłami z Górnego Śląska. Zwłaszcza pan premier Morawiecki milczy - zauważa Bogusław Hutek. - Dla niego sprawy nie ma. Zwracam zatem uwagę, że nowe prawo ma być procedowane lada dzień. Jeśli politycy nie wezmą się do roboty, wyrok na górnictwo i na 200 tysięcy miejsc pracy zapadnie bardzo szybko. A tego wyborcy nikomu nie zdążą zapomnieć - wszak wybory już na jesieni - podsumowuje Bogusław Hutek.