Wyrwę w węglu brunatnym trudno nam będzie załatać

W Polsce niebawem przyjdzie nam się zmagać z konsekwencjami wyrwy w systemie elektroenergetycznym, jeżeli wypadnie z miksu węgiel brunatny. Stąd powraca postulat, aby jednak realizować inwestycję w odkrywkę Złoczew.

Trudno będzie nam wypełnić lukę po węglu brunatnym

- Zachodzi pytanie, jak wypełnimy lukę po węglu brunatnym, który fizycznie się kończy i ta luka w wytwarzaniu będzie bardzo duża - zauważa w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

- Zatem zachodzi pytanie o to, co się wydarzy w połowie lat trzydziestych. Jeżeli SMR-y (Small Modular Reactor - SMR), czyli małe modułowe reaktory jądrowe będą wchodzić, to jest to projekt, który robiony jest na styk. Nie chcę się już pastwić nad dużym projektem atomowym, natomiast wydaje mi się, ze SMR-y mają większą szansę, bowiem te procesy są w ich przypadku dużo prostsze - dodaje Roszkowski.

Na wyrwę w węglu brunatnym, która niebawem się pojawi i która będzie miała olbrzymie konsekwencje dla rodzimego systemu elektroenergetycznego, zwraca również uwagę Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Patrzmy na bilans energetyczny kraju, na bilans surowcowy - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski.

- Prawie 30 proc. energii pochodzi z węgla brunatnego, który używany jest w dwóch elektrowniach. Turów - 8 proc. mocy zainstalowanej oraz Bełchatów - 22 proc. mocy zainstalowanej. Turów skończy się, bo taka jest koncesja, w 2044 roku, a udział Bełchatowa w roku 2030 mocno się zmniejszy. A co potem? W roku 2035 kończą się zasoby Bełchatowa. A milczymy o zasobach odkrywki Złoczew - irytuje się Jerzy Markowski.

Wystarczy matematyka, żeby zrozumieć, że inwestycja w odkrywkę Złoczew jest niezbędna

Zdaniem Jerzego Markowskiego należy realizować inwestycję w odkrywkę Złoczew.

- Tu wystarczy matematyka, żeby zrozumieć, że to jest niezbędne - zaznacza Jerzy Markowski. I wskazuje, że deficyt surowca w postaci węgla brunatnego może nas szybko wpędzić w kryzys energetyczny. Niestety w Polsce jakby o tym zapomniano.

- Trzeba też pamiętać, że węgiel kamienny da się zaimportować z zagranicy - mówi Jerzy Markowski. - A węgla brunatnego nie da się przywieźć z zagranicy. On musi być używany tam, gdzie jest wydobywany - przypomina Jerzy Markowski. I wskazuje, że w Niemczech wydobywa się i zużywa mnóstwo węgla brunatnego.

Warto w tym kontekście przytoczyć fragment z niemieckiej prasy. „Gdyby jutro wszystkie koparki w niemieckich kopalniach odkrywkowych przestały pracować, byłoby to dobre dla klimatu. Ale to nie byłoby dobre dla kraju. I niestety daleko jest do pewności, że za osiem lat sytuacja będzie zdecydowanie inna" - zaznaczono w niedawnym tekście w "Sueddeutsche Zeitung".

Natomiast Polska, na co zwraca uwagę Jerzy Markowski, ma ciągle skrupuły. A wiadomo, że generalnie rzecz biorąc odejście od węgla w elektroenergetyce może nastąpić wtedy, kiedy będzie już dlań zbudowana realna alternatywa, a nie wcześniej.

