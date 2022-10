Wyścig po surowce potrzebne w elektromobilności dotarł do Europy

Francuski koncern górniczy Imerys podał w komunikacie, że do 2027 roku rozpocznie eksploatację w Beauvoir jednych z największych w Europie złóż litu. Nakłady na ten projekt szacowane są na 1 miliard euro.

W okresie dwóch ostatnich lat na odwierty, badania geologiczne i opracowanie zebranych danych ze złóż zlokalizowanych w okolicach Beauvoir we francuskim regionie Auvergne-Rhone-Alpes wydano około 30 milionów euro. Część środków pochodziła z budżetu państwa. Wyniki są bardzo zachęcające, co powoduje, że koncern Imerys zdecydował o przygotowaniu się do wydobycia litu.

- Po 18 miesiącach wierceń i prac geologicznych jednoznacznie można uznać, że złoże w departamencie Allier nadaje się do eksploatacji - przekazano w komunikacie

Od 1850 roku w Beauvoir znajduje się kamieniołom, z którego rocznie pozyskuje się 30 tysięcy ton kaolinu używanego w pobliskich zakładach do produkcji porcelany, płytek podłogowych i ceramicznych. Tuż obok będzie teraz pozyskiwany lit. Już w latach 60. XX w. potwierdzono jego występowanie, ale z powodu małego zainteresowania ze strony przemysłu nie podjęto żadnych inwestycji.

Teraz w dobie elektromobilności, to jedno z największych złóż w Unii Europejskiej, okazało się bezcenne i na jego zagospodarowanie zostanie przeznaczonych 1 miliard euro. Wydobycie ma się rozpocząć do 2027 roku i przez kolejnych 25 lat możliwa będzie produkcja z pozyskanego surowca 34 tysięcy ton wodorotlenku litu. Pozwoli to wyposażyć 700 tysięcy pojazdów elektrycznych rocznie w akumulatory litowo-jonowe.