Wzbogacanie węgla. Tak to się robi w kopalni Bolesław Śmiały

Instalacja do granulowania drobnych ziaren węgla w niespełna pół roku powstała w kopalni Bolesław Śmiały należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wydobywany urobek stanowi mieszaninę węgla i skały płonnej, towarzyszącej pokładom węgla. Tak zanieczyszczony węgiel nie nadaje się wprost do celów energetycznych, stąd poddawany jest procesom przeróbczym - wzbogacaniu. Podczas tych procesów następuje tzw. odkamienianie węgla, czego efektem jest koncentrat węglowy oraz skała płonna, traktowana jako odpad.

W 2019 roku zapadła decyzja o budowie własnej instalacji do granulowania w kopalni Bolesław Śmiały.

Cały system nadzorujący i sterujący pracą wszystkich maszyn i urządzeń, wykorzystuje monitoring i technikę komputerową.

Żeby uzyskać produkt nadający się do sprzedaży, należy wręcz z aptekarską precyzją sterować procesem granulowania - dodając środek przyspieszający proces w postaci specjalistycznego wapna.

Lepiej mieć własną instalację