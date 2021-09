Wznowiono rozmowy w sprawie kopalni Turów

W Pradze wznowiono przerwane w nocy ze środy na czwartek rozmowy na temat kopalni „Turów”, którym przewodniczą ministrowie klimatu Michał Kurtyka i środowiska Richard Brabec. Polski minister powiedział, że rozmowy są trudne, a do zawarcia porozumienia potrzebna jest wola polityczna.

"Polska propozycja, która jest ofertą dla kraju libereckiego, która jest ofertą monitoringu środowiskowego, która jest ofertą współpracy między przedsiębiorstwem a społecznościami lokalnymi, to jest dobra oferta. Wierzymy, że to co przedstawiliśmy może być zaakceptowane. Chcemy, żeby porozumienie w interesie lokalnych społeczności było zawarte. Do tego potrzeba woli politycznej" - stwierdził Kurtyka.

Rozmowy zostały przerwane przed pierwszą w nocy w czwartek po prawie 14 godzinach negocjacji. Minister Brabec powiedział w nocy dziennikarzom, że został osiągnięty znaczny postęp w negocjowaniu umowy i wierzy w jej zawarcie. Szef polskiego resortu klimatu zapowiedział, że podczas rozmów w czwartek analizowany będzie punkt po punkcie porozumienia.

Strona czeska wniosła skargę przeciwko Polsce w sprawie Turowa do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w lutym br. Wnioskowała też o tzw. zastosowanie środka tymczasowego, czyli zakazu wydobycia. Skargę skierowano w związku z rozbudową kopalni, która, zdaniem Pragi, grozi mieszkańcom Liberca odcięciem od wody. Skarżą się oni także na hałas i pył związany z wydobyciem.

W maju br. TSUE, odpowiadając na wniosek Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w "Turowie". Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Dotychczas nie przyniosły one zakończenia sporu. 20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że Polska nie zaczęła jeszcze płacić tej kary.