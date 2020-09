Wzrost zainteresowania ekogroszkiem przed sezonem grzewczym

Polska Grupa Górnicza, która w kolejnych latach chce zwielokrotnić produkcję paczkowanego ekogroszku, rozpoczęła kampanię zachęcającą do korzystania z tego paliwa. Z danych PGG wynika, że w ostatnim czasie, u progu sezonu grzewczego, ruch w sklepie internetowym z ekogroszkiem wzrósł kilkakrotnie.

Ekogroszek wciąż należy do produktów najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Wiosną tego roku największy krajowy producent węgla uruchomił nową odsłonę firmowego sklepu internetowego, gdzie oferowane jest to paliwo, promowane obecnie w ramach ogólnopolskiej kampanii.

"Celem kampanii jest osiągnięcie wzrostu świadomości marki i ilości zamówień na ekogroszek w e-sklepie PGG. Już pierwsze dni kampanii wygenerowały średnio 4,5 tys. odsłon dziennie, podczas gdy wcześniej e-sklep notował od pół tysiąca do tysiąca odsłon na dobę" - powiedział we wtorek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

PGG uruchomiła kampanię paczkowanego paliwa opałowego dla odbiorców indywidualnych "Karlik" przed jesiennym szczytem największego popytu na paliwa do ogrzewania domów. Ekogroszek jest przeznaczony zwłaszcza do kotłów 5. klasy lub kotłów typu ecodesign. Jego wysoka wartość opałowa pozwala na rzadsze uzupełnianie paleniska, a niska zawartość zanieczyszczeń i wilgoci ogranicza emisję gazów i pyłów.

Stawiając na wzrost sprzedaży przez internet, wiosną spółka postanowiła zmodernizować swój e-sklep, jednocześnie zwiększając moce produkcyjne i logistyczne w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli k. Pszczyny, gdzie w miejsce dotychczasowej, niskowydajnej linii do workowania (do 150 ton dobę) powstaje nowa instalacja o dobowej wydajności do 600 ton.

Nowa wersja e-sklepu PGG - jak zapewniają jej twórcy - nie tylko odznacza się sposobem prezentacji produktów i ułatwia realizację zakupów, ale też zwiększa bezpieczeństwo zawieranych w sieci transakcji. Przez internet można zamówić węgiel z odbiorem osobistym w Woli lub z dostawą kurierem na wskazany adres w całej Polsce.

Według informacji z początków tego roku, w najbliższych latach PGG chce czterokrotnie zwiększyć produkcję ekogroszków pakowanych w worki. Tylko w tym roku PGG ma wyprodukować ok. 1,2 mln ton ekogroszków - ponad dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych.

Ekogroszki to paliwo popularne wśród odbiorców ogrzewających swoje domy węglem. Ten sprzedawany w workach gatunek powstaje z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych. PGG chce zwiększyć ich produkcję poprzez rozbudowę paczkowalni węgla.

W PGG planowane jest także uruchomienie nowej linii do paczkowania ekogroszków w kopalni Chwałowice, będącej częścią kopalni ROW. To - po zakładzie w Woli - drugi wiodący zakład produkcji ekogroszków w PGG. Docelowo zakład będzie mógł konfekcjonować do 60 tys. ton ekogroszku rocznie, uzupełniając tym samym ofertę PGG dla klientów indywidualnych.

Przedstawiony przed tygodniem przez resort klimatu projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do roku 2030, a na terenach wiejskich - do roku 2040.