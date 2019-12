Z całej Polski życzenia dla górników. Dla tych, co po ziemią, i dla tych, co na morzu

Wiela zjazdów, tela wyjazdów! - w dzień Barbórki płyną życzenia dla górniczego stanu. Pamiętajmy, że dzisiejsze święto górników obchodzone jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach kraju, gdzie swój dzień mają także m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli czy wód leczniczych i termalnych.

Szczęść Boże wszystkim Górnikom! Niech święta Barbara nad Wami czuwa! Dziś szczególnie o Was myślimy i dziękujemy Wam za codzienną, bardzo ciężką pracę! Dziękujemy także Waszym rodzinom, że są dla Was dużym wsparciem! #Katowice #Barbórka pic.twitter.com/FrUyd7aayz

#Barbórka to największe święto górnicze w Polsce. 👷⚒️



Czwartego grudnia dziękujemy górnikom za ich całoroczną ciężką pracę i życzymy samych szczynsliwych szychtów na grubie!#GUS #statystyki #górnictwo pic.twitter.com/nLJ3MdTUnz — GUS (@GUS_STAT) December 4, 2019

Z okazji Barbórki,

wszystkim Górnikom, Pracownikom KGHM i ich Rodzinom życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z codziennej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.



Niech Święta Barbara otacza Was i Wasze Rodziny swoją opieką.



Szczęść Boże!

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.#Barbórka pic.twitter.com/UoIRMSlQWn — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) December 4, 2019

⚒️Tegoroczna #Barbórka ma dla nas szczególny charakter. Świętujemy również #15latGAZSYSTEM. Z tej okazji naszym klientom, kontrahentom i dostawcom życzymy wszystkiego najlepszego, a Górnikom, Gazownikom i Nafciarzom w dniu ich święta - Szczęść Boże!! pic.twitter.com/7PwVLnHA7r — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) December 4, 2019

💐 Z okazji Barbórki składamy szczere życzenia wszystkim Górnikom, a w szczególności naszym Górnikom morskim ze spółki #LOTOSPetrobaltic. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, bezpiecznej i spokojnej pracy.



Niech patronka św. Barbara otacza Was i Wasze rodziny opieką. Szczęść Boże! pic.twitter.com/hT4e2yZDAB — Grupa LOTOS (@GrupaLOTOS) December 4, 2019

- Wszystkim górnikom i pracownikom kopalni życzymy bezpiecznej pracy. Wszystkiego najlepszego! - życzy PGE.Najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającej się Barbórki składają siatkarze Jastrzębskiego Węgla.Życzenia górnikom składa Główny Urząd Statystyczny, przypominając, jak rosły ceny węgla kamiennego w ostatniej dekadzie.Pamiętajmy, że dzisiejsze święto górników obchodzone jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach kraju, gdzie swój dzień mają także m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli czy wód leczniczych i termalnych.- Z okazji Barbórki, wszystkim Górnikom, Pracownikom KGHM i ich Rodzinom życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z codziennej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Niech Święta Barbara otacza Was i Wasze Rodziny swoją opieką - takie życzenia złożył zarząd KGHM.O tym, że 4 grudnia to święto górników, ale i gazowników i nafciarzy przypomina Gaz-System.Szczęścia i spokoju w pracy życzy górnikom Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Przy okazji dowiadujemy się, że w połowie 2019 roku w sektorze górnictwo i wydobywanie na Dolnym Śląsku pracowało 20 tys. osób, w tym 1,5 tys. kobiet.Do życzeń przyłącza się także Grupa Lotos. Swoje życzenia kieruje zwłaszcza do górników morskich ze spółki Lotos Petrobaltic.