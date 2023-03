Z kim Jastrzębska Spółka Węglowa podzieli się gigantycznym zyskiem?

Perturbacje rynkowe i wojna, podwyżki płac i wzrost cen, zamykanie wielkich pieców w stalowniach, a przy tym rekordowa cena węgla. Jastrzębska Spółka Węglowa podsumowała miniony rok zwieńczony gigantycznym zyskiem.

Rok 2022 przyniósł JSW rekordowe wpływy ze sprzedaży węgla, choć wcale nie wydobyto go znacząco więcej.

Cena węgla koksowego w marcu 2022 r. poszybowała do 670 dolarów za tonę.

Zarząd nie rekomendował wypłaty dywidendy. Spółka kalkuluje za to potencjalne wydatki na nadzwyczajną daninę, czyli podatek od nadmiarowych zysków.

Jastrzębska Spółka Węglowa swój jubileuszowy rok, bo świętuje właśnie 30-lecie istnienia, obchodzić będzie pod znakiem rekordowych zysków. Grupa JSW wypracowała w 2022 r. zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o niemal 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego rok wcześniej.

To zysk bez dwóch zdań nieoczekiwany. - Ostatnie dwa, trzy lata są bardzo zmienne, perturbacje zaczęły się od COVID-u - mówił w środę podczas konferencji wynikowej Sebastian Bartos, zastępca prezesa JSW ds. handlu. - Mieliśmy dobre ceny w pierwszym półroczu. W marcu zastała nas nowa rzeczywistość: wybuch konfliktu militarnego, który ma wpływ na naszą działalność. Są też inne czynniki wpływające na JSW, w tym wojna handlowa między Australią a Chinami.

Węgiel koksowy taki drogi nie był nigdy wcześniej

Bez wątpienia największy wpływ na finansową sytuację JSW miały nienotowane wcześniej poziomy cen węgla koksowego, kluczowego produktu spółki z Jastrzębia-Zdroju. Szczególnie wysokie były w marcu zeszłego roku, sięgając nawet 670 dolarów za tonę. W drugim półroczu ceny węgla spadały, co wynikało m.in. ze spadku produkcji stali na świecie o 4,2 proc., z 1,96 mld ton w 2021 roku na 1,878 mld ton w roku ubiegłym. Wiąże się z tym wygaszenie 12 wielkich pieców spośród 55 pracujących w całej Europie w drugiej połowie roku.

- Nasze rekordowe wyniki finansowe to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu - powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW S.A.

W rezultacie rynkowych perturbacji, w minionym roku cena węgli koksowych hard wzrosła z 225 na 363 dolarów za tonę, co oznaczało wzrost o ok. 61 proc. Natomiast semi soft, czyli węgiel nieco gorszej jakości, zmienił cenę w jeszcze większym zakresie, bo aż o 84 proc., rosnąc ze 155 dolarów do 286 dolarów za tonę. Różnica w cenie koksu była nieco niższa, bo wyniosła 18 proc., a sama wartość zmieniła się z 460 dolarów za tonę na 542 dolary na rynku europejskim.

Wzrosły zyski, wzrosły również koszty - 2022 rok przejdzie do historii jako rok pełen perturbacji dla JSW

Ceny węgla koksowego to jedynie część ryku - podkreśla zarząd spółki. Wzrost innych cen, w tym energii elektrycznej, a także duży wzrost kosztów pracy związany z podwyżkami, utrudniona logistyka kolejowa, a zwłaszcza portowa ­- to również elementy wpływające na wynik spółki.

Miniony rok był także znaczący z innego powodu. W zakładach grupy kapitałowej JSW doszło do kilku tragicznych w skutkach katastrof, które przyniosły ofiary w ludziach i wpłynęły na jej działalność. Kwiecień 2022 roku przyniósł wypadki w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka, natomiast wrzesień - katastrofę w koksowni „Przyjaźń”. Pomimo tych trudności, JSW osiągnęła zaplanowane wydobycie węgla na poziomie 14,1 mln ton, a to o 0,3 mln ton węgla więcej niż w roku 2021. Natomiast produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych odnotowała spadek o 2,5 proc., z 10,27 mln t do 10,01 mln t. Podobnie sprzedaż koksu była mniejsza, wyniosła 3,61 mln t, a to oznacza spadek o 10,6 proc., do 3,22 mln ton, ale przy równoczesnym wzroście cen o aż 72 proc. – z 1266 zł do 2179 zł za tonę.

Wysokie ceny surowców i produktów grupy JSW pozwoliły też na poczynienie oszczędności. Jastrzębska Spółka Węglowa zasiliła fundusz JSW Stabilizacyjny FIZ kwotą 4,2 mld zł, a na koniec roku wysokość aktywów netto funduszu wyniosła 4,9 mld zł. To pieniądze na gorsze czasy, gdy koniunktura rynkowa w sposób nieuchronny się pogorszy. Dodatkowo, zyski pozwalają też na duże inwestycje. Nakłady w tym zakresie wzrosły z 1,7 mld zł do 2,66 mld zł. Najważniejsze z nich to modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej oraz budowa bloku energetycznego w koksowni „Radlin”.

Zarząd JSW: Dywidendy nie będzie. Liczymy się z daniną od nadzwyczajnych zysków

Mimo rekordowych zysków, zarząd spółki nie rekomendował wypłaty dywidendy. - Mamy świadomość oczekiwań akcjonariuszy, dotyczących potencjalnego podzielenia się nadzwyczajnym zyskiem za rok 2022 - mówił Robert Ostrowski, zastępca prezesa JSW ds. ekonomicznych. - Zawarte w grudniu 2020 roku pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju w sytuacji covidowej, na warunkach mocno preferencyjnych, pozwoliły na zachowanie ciągłości działalności. Zarząd obowiązuje zakaz rekomendowania dywidendy do momentu spłaty pożyczek, a musimy jeszcze spłacić 620 mln zł.

Jak tłumaczył wiceprezes Ostrowski: - Szukaliśmy argumentów do wcześniejszej spłaty tych pożyczek, ale ich nie znaleźliśmy. Dziś zastąpienie pieniądza taniego pieniądzem pochodzącym z nowej struktury finansowania, czy umorzenia certyfikatów w FIZ, czy ze środków własnych, oznaczałoby wręcz działalność na szkodę spółki.

Jastrzębska Spółka Węglowa musi liczyć się jednak z zupełnie innymi kosztami. W najbliższych tygodniach powinny pojawić się przepisy dotyczące podatku od nadmiarowych zysków. - Spółka musi kalkulować w swoich środkach pieniężnych wypływ środków na daninę - powiedział Ostrowski.