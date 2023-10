Z kopalń na wiatraki. Są już pierwsi chętni do zmiany zawodu

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do programu „Wiatr - kopalnia możliwości”. Górnicy, którzy chcą zmienić branżę, będą mogli rozpocząć pracę na turbinach wiatrowych w Polsce i na całym świecie. Szkolenie jest bezpłatne i trwa dwa tygodnie.

Pierwsza grupa górników, którzy zgłosili się podczas rekrutacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 16 października rozpoczęła szkolenie z zakresu energetyki wiatrowej.



W ramach programu „Wiatr - kopalnia możliwości” stworzonego przez EDF Renewables Polska pracownicy kopalń już niebawem pojadą zdobywać doświadczenie na turbinach.

Kolejni zainteresowani nadal mogą zgłaszać się do udziału w drugiej turze bezpłatnego szkolenia, która planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Organizatorzy liczą, że w ciągu kliku lat pomogą przekwalifikować się co najmniej kilkudziesięciu pracownikom śląskich kopalń.

Projekt „Wiatr - kopalnia możliwości” stworzony przez EDF Renewables Polska ma na celu wsparcie górników i innych pracowników odchodzących z sektora wydobywczego w zdobyciu umiejętności i wiedzy, które umożliwią im zmianę zawodu i zdobycie kompetencji w obsłudze i serwisowaniu instalacji farm wiatrowych na lądzie. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora OZE na pracowników.

- Zainteresowanie programem jest zgodne z naszymi przewidywaniami i wierzę, że w ciągu kliku najbliższych lat pomożemy przekwalifikować się co najmniej kilkudziesięciu pracownikom śląskich kopalń - podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka, dyrektor generalna EDF Renewables w Polsce. - Chcemy być aktywnym uczestnikiem odpowiedzialnej społecznie transformacji energetycznej - dodaje.

EDF Renewables Polska realizuje program wraz z firmą szkoleniową Vulcan Training & Consultancy przy współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Patronat nad projektem objęli: Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych, europoseł Grzegorz Tobiszowski oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Program daje możliwość zmiany kompetencji zawodowych

- Program, w którym Spółka Restrukturyzacji Kopalń uczestniczy w roli głównego partnera, daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i pomaga odnaleźć się w nowej energetyce naszym pracownikom. Cieszę się, że pierwsi z nich rozpoczynają kurs, który sprawi, że swoimi umiejętnościami będą mogli pomóc w rozwoju polskiej energetyki odnawialnej - mówi Janusz Smoliło, prezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń - Bardzo ważnym aspektem jest to, że pozyskane przez nich kompetencje zapewnią im zawód, który gwarantuje stabilne zatrudnienie na bardzo atrakcyjnych warunkach pracy i płacy. Jako SRK robimy wszystko, by ułatwić naszym pracownikom przejście kursu - udzielając im na jego czas płatnych delegacji - dodaje.

Zaplanowany na kilka lat program szkoleń zaowocuje przygotowaniem górników, którzy odchodzą z kopalń, do pracy w charakterze techników i serwisantów turbin wiatrowych. Sprawiedliwa transformacja energetyczna to obecnie olbrzymie wyzwanie dla regionów węglowych. Należy pamiętać, że zazielenianiu energii będzie towarzyszyć tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób pracujących w sektorze wydobywczym. Górnicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odchodzić będą z sektora wydobywczego, są już dziś potrzebni w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w branży wiatrowej.

Duże wyzwanie przed Śląskiem, gospodarcze i społeczne

- Śląsk stoi przed dużym wyzwaniem w dobie odchodzenia od surowców kopalnych, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Jednak intensywny rozwój źródeł odnawialnych - w tym energetyki wiatrowej - nie powinien być traktowany jako zagrożenie, lecz jako szansa na dalszy rozwój - zaznacza Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Ten program pokazuje, że konieczna transformacja energetyczna na zieloną energię nie wyklucza pracowników „starej” energetyki, wręcz przeciwnie - jest otwarta na ich umiejętności i doświadczenie Mówimy o pracy przyszłości i kompetencjach przyszłości, w które program wyposaża polskich górników. Są to umiejętności, których przez kilkadziesiąt następnych lat będzie oczekiwał rynek OZE w Polsce. Technicy i serwisanci będą potrzebni zarówno w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jak i na morzu. Szacunki pokazują, że w tej branży w zależności od wykorzystanego potencjału, w ciągu najbliższych lat zatrudnienie będzie mogło znaleźć między 100 a 200 tysięcy pracowników - dodaje Janusz Gajowiecki.

Szkolenie oferowane bezpłatnie pracownikom sektora wydobywczego trwa dwa tygodnie i jest zgodne ze standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oznacza to, że osoby, które przejdą kurs, będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

- "Wiatr-kopalnia możliwości" to dla nas kompleksowe podejście do przekwalifikowania górników i otwarcia przed nimi drzwi do branży energetyki wiatrowej - zaznacza Artur Ambrożewicz, CEO Vulcan Training & Consultanc. - W ramach projektu górnicy będą mieli okazję uczestniczyć w 4-modułowym szkoleniu akredytowanym przez Global Wind Organization. Pierwszym modułem jest Manual Handling, czyli kurs dotyczący manualnych prac transportowych. Następnym szkoleniem jest Fire Awareness, które nauczy górników, jak postępować w przypadku pożaru. Trzecim modułem jest Working at Heights, czyli bezpieczna praca na wysokościach, co jest kluczowym elementem pracy na turbinach wiatrowych. Ostatnie szkolenie to First Aid, czyli pierwsza pomoc. Dodatkowo podejdą do egzaminu z obsługi podestów ruchomych wiszących oraz suwnic - dodaje.

W ramach projektu zaplanowana jest całodniowa wizyta na turbinie wiatrowej, która jeszcze bardziej pozwoli przybliżyć przyszłe środowisko pracy. Oprócz części praktyczno-teoretycznej kursanci będą mieli szanse spotkać się z pracodawcami oraz odbyć pierwsze rozmowy kwalifikacyjne.

- Naszym celem jest nie tylko dostarczenie wiedzy teoretycznej, ale również wsparcie w znalezieniu pracy w nowej branży - mówi Artur Ambrożewicz.

Wiceminister Wesoły: kierowaliśmy się ideą sprawiedliwej transformacji

Jak podkreśla patronujący programowi wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, pozyskiwanie nowych kompetencji przez górników to ważny element transformacji energetycznej w Polsce.

- Podejmując się współpracy przy szkoleniu górników, którzy odchodzą z kopalń, kierowaliśmy się ideą prowadzenia sprawiedliwej transformacji - mówi Marek Wesoły. - Jej centralną częścią zawsze musi być człowiek - zarówno pracownik sektora górniczego, jak i odbiorca energii elektrycznej, czy to indywidualny, czy przemysłowy. W sprawiedliwej transformacji należy zadbać o interesy każdej z tych grup, dlatego jako Ministerstwo Aktywów Państwowych chętnie zaangażowaliśmy się w program, który da nowe, pożądane na rynku pracy kompetencje dla górników kończących pracę w kopalniach SRK - wskazuje Marek Wesoły.

Kolejną turę szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Pracownicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez formularz na stronie internetowej https://wiatr-kopalniamozliwosci.pl/ oraz w Dziale Kadr i Polityki Personalnej SRK tel. 32 432-10-38, 32 432-10-32.